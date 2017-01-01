بالفيديو.. هكذا رد مجلس الشيوخ على هجوم الرئيس

عمدة ازويرات يثير الجدل بتصريح عن النشيد الوطني (فيديو)

مسيرة هادئة في "لكصر" ضد التعديلات الدستورية

مصابون في مواجهات بين الشرطة وأنصار المعارضة

الشرطة تحاصر قادة المعارضة بالغاز المسيل للدموع

مناوشات جديدة بين الشرطة والمعارضة الموريتانية

بالفيديو.. تحذير من المنتجات الحيوانية في موريتانيا

"ايناد" : النظام حل مجلس الشيوخ قبل الاستفتاء

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

إليهم... رسالة من الشيخ إبراهيم ولد الشيخ سيديا (المفتي)

الشيخ إبراهيم الشيخ سيديا
إليهم... رسالة من الشيخ إبراهيم ولد الشيخ سيديا (المفتي)
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. لم أكن من دعاة الفتنة يوما من الدهر، أو المنادِين

زيارة اركيز /الأستاذ: أحمد سالم ولد بوحبيني

نواكشوط-صحراء ميديا
زيارة اركيز /الأستاذ: أحمد سالم ولد بوحبيني
 . بسم الله الرحمن الرحيم   فخامة الرئيس بعد التحية والتقدير إليكم ما يغنيكم عن زيارة

​عن الثلاثة الذين ورطوا في ملف المخدرات / محمد الامين ولد احمد

محمد الامين ولد احمد
​عن الثلاثة الذين ورطوا في ملف المخدرات / محمد الامين ولد احمد
تتوالى فصول محنة مأساوية ضحاياها أشخاص أبرياء مشهود لهم بحسن السيرة هم  المصطفى ولد الشيخ ولد

تجربة موريباك

المهندس الهادي ولد الطلبه
تجربة موريباك
اقترب موسم الامتحانات الوطنية لسنة 2017، واعتكف الطلاب على الدراسة بشكل أكثر راجين النجاح في هذه

مفتريات ول مخيطير

د. الشريف الفقيه (ألفغ)
كتب ول مخيطير (الموريتاني) مقالا ونشره في النت، تحت عنوان "الدين والتدين"، وجّه فيه اعتراضات على
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | مصابون في مواجهات بين الشرطة وأنصار المعارضة https://t.co/vgjvs5kUW5مصابون-في-مواجهات-بين-الشرطة-وأنص… https://t.co/3ExqSIOPVG
الجمعة 28 يوليوز - 21:07
Sahara Media Agency : جرحى وحالات إغماء فى قمع مسيرة للمعارضة ب"توجنين" https://t.co/DbB09Urmit
الجمعة 28 يوليوز - 21:00
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

مصابون في مواجهات بين الشرطة وأنصار المعارضة


نواكشوط-صحراء ميديا
الجمعة 28 يوليوز 2017 - 18:55



مصابون في مواجهات بين الشرطة وأنصار المعارضة
مواضيع ذات صلة

جرح عدة أشخاص وأصيب آخرون بحالات إغماء نقلوا على إثرها إلى المستشفى، خلال مواجهات وقعت مساء اليوم الجمعة، بين الشرطة وأنصار المعارضة الرافضة لتعديل الدستور.
 
واستخدمت الشرطة الموريتانية كميات كبيرة من قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق أنصار المعارضة الذين يتظاهرون ضد تعديل الدستور، وذلك بحجة أن هذه المظاهرة "غير مرخصة".
 
وحسب مراسل "صحراء ميديا" فإن وحدات من الشرطة والدرك الوطني شاركت اليوم الجمعة في تفريق المظاهرة التي دعت لها تنسيقية المعارضة الرافضة لتعديل الدستور.
 
واستمرت المناوشات بين المتظاهرين وقوات الأمن، لتصل إلى الشوارع الضيقة بالحي الإداري في توجنين، في ظل الحديث عن اعتقال عدد من الناشطين في صفوف المعارضة.
 
وكانت المعارضة قد أشعرت السلطات بأنها ستنظم ثلاث مظاهرات متزامنة، إلا أن السلطات تراجعت عن الترخيص للتظاهر في مقاطعة توجنين.

 


الكلمات المفتاحية : الاستفتاء, المعارضة, مسيرة, موريتانيا
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة