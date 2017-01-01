مصابون في مواجهات بين الشرطة وأنصار المعارضة



جرح عدة أشخاص وأصيب آخرون بحالات إغماء نقلوا على إثرها إلى المستشفى، خلال مواجهات وقعت مساء اليوم الجمعة، بين الشرطة وأنصار المعارضة الرافضة لتعديل الدستور.



واستخدمت الشرطة الموريتانية كميات كبيرة من قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق أنصار المعارضة الذين يتظاهرون ضد تعديل الدستور، وذلك بحجة أن هذه المظاهرة "غير مرخصة".



وحسب مراسل "صحراء ميديا" فإن وحدات من الشرطة والدرك الوطني شاركت اليوم الجمعة في تفريق المظاهرة التي دعت لها تنسيقية المعارضة الرافضة لتعديل الدستور.



واستمرت المناوشات بين المتظاهرين وقوات الأمن، لتصل إلى الشوارع الضيقة بالحي الإداري في توجنين، في ظل الحديث عن اعتقال عدد من الناشطين في صفوف المعارضة.



وكانت المعارضة قد أشعرت السلطات بأنها ستنظم ثلاث مظاهرات متزامنة، إلا أن السلطات تراجعت عن الترخيص للتظاهر في مقاطعة توجنين.



