مصادر: التحقيق مع الصحفيين ركز على التمويل



قالت مصادر خاصة لـ"صحراء ميديا" إن التحقيقات التي أجرتها شرطة الجرائم الاقتصادية، اليوم الجمعة، مع مجموعة من الصحفيين ركزت على تمويل المؤسسات التي يعملون فيها، وطرق تسييرها، وبعض المواضيع التي سبق أن قاموا بنشرها.



وأكدت هذه المصادر أن عناصر التحقيق استجوبوا الصحفي موسى صمب سي حول تمويل صحيفة "يومية نواكشوط" التي يتولى إدارة نشرها، وسألوه العديد من المرات عن الطرق التي تحصل بها الصحيفة على التمويل.



وأضافت نفس المصادر أن صمب سي أكد للمحققين أن الصحافة تعاني من نقص الموار، مشيراً إلى أنها إذا تلقت أي أموال من شخصية وطنية على شكل مكرمات يمكنها أن تأخذها ولن ذلك لن يؤثر على عملها ولا خطها التحريري.



وأوضح صمب سي أن هنالك شخصيات عديدة في الموالاة والمعارضة، ورجال الأعمال والقادة العسكريين، يمنحون بعض الأموال للصحفيين على شكل مكرمات.



وتعرض الصحفيون الذين تم استجوابهم لأسئلة حول مواضيع تم نشرها، تتعلق بشركة تازيازت ورجل الأعمال الموريتاني المقيم في الخارج محمد ولد بوعماتو، وبعض أنشطة المعارضة.



كما ركز المحققون على أسئلة تتعلق بأسفار وتحركات الصحفيين خارج موريتانيا، وخاصة زيارة عدد منهم لمدينة جنيف السويسرية.



واستجوبت شرطة الجرائم الاقتصادية اليوم أربعة صحفيين، واثنين من قادة المركزيات النقابية في البلاد، في إطار ملف التحقيق مع السيناتور المعارضة المعتقل محمد ولد غده، الذي وجهت له النيابة تهمة زعزعة الأمن الوطني والتنسيق في ذلك مع جهات في الخارج.

