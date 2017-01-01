مصادر تكشف أسباب إصدار وزارة الدفاع لبيانها أمس



كشفت مصادر خاصة ل "صحراء ميديا" اليوم الخميس خلفية البيان الذى نشرته وزارة الدفاع الوطني أمس ، وحذرت خلاله المواطنين من الاقتراب من المناطق العسكرية المحظورة ، لأن ذلك قد يعرضهم لخطر إطلاق النار.





وقال المصدر الذى فضل حجب هويته إن طائرة عسكرية تابعة للجيش الموريتاني كانت تطارد أمس مجموعة من المهربين على متن 4 سيارات مسلحة في المنطقة العسكرية المغلقة وقصفت إحدى السيارات ، ما أدى لتعطل عجلاتها الخلفية، وتحول ركابها إلى السيارات الأخرى ،وتواصلت المطاردة إلى أن دخلت السيارات في مجموعة من سيارات المنقبين عن الذهب





وأوضح المصدر أن المجموعة بدأت في إطلاق النار على الطائرة من داخل صفوف المنقبين فى منطقة "لمزرب"، مما أدى إلى صعوبة لدى الجيش فى التمييز بين المواطنين والمهربين.



وحسب نفس المصدر فقد سحبت السيارة المتعطلة إلى مدينة ازويرات ، و تحمل قذائف "آ ربي جي" ومدافع أخرى رشاشة



وحددت وزارة الدفاع الموريتانية، في بلاغ صحفي مناطق الشكات في الشمال الشرقي وعين بنتيلي في الشمال الغربي، واظهر تيشيت في الجنوب الغربي، ولمريه جنوباً.، كمناطق محظورة



وقالت الوزارة إنه "طبقاً للقوانين المعمول بها فإن أي شخص يعبر أو يتجول في هذا الجزء من التراب الوطني يعرض نفسه لخطر إطلاق النار دون إنذار مسبق"، وفق نص البلاغ.