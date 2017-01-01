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Sahara Media Agency : زيارة مفاجئة لمقر الحماية المدنية ! https://t.co/65pqCOjC8y
الاربعاء 16 غشت - 21:42
Sahara Media Agency : تفاصيل لقاء ولد بوحبيني مع ولد غده https://t.co/tn0dNAawqk
الاربعاء 16 غشت - 19:50
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مصادر: عزيز يزور الحماية المدنية ويتحدث للصحافة


نواكشوط - صحراء ميديا
الاربعاء 16 غشت 2017 - 19:39



مصادر: عزيز يزور الحماية المدنية ويتحدث للصحافة
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يستعد مقر الحماية المدنية بمقاطعة عرفات، جنوبي العاصمة نواكشوط، لاستقبال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، صباح يوم غد الخميس، في زيارة تفقد واطلاع.
 
وقالت مصادر خاصة لـ"صحراء ميديا" إن ولد عبد العزيز سيدلي بتصريح للصحافة التي ستحضر الزيارة، وسيكون ذلك أول تصريح لولد عبد العزيز منذ أن أقر المجلس الدستوري نتائج الاستفتاء.
 
وكان ولد عبد العزيز قد وقع يوم أمس على النتائج التي أقرها المجلس الدستوري، لتبدأ إجراءات تطبيق التعديلات الدستورية التي تشمل إلغاء مجلس الشيوخ وتعديل العلم الوطني.
 
وكثيراً ما علق ولد عبد العزيز على الأحداث والتطورات السياسية خلال زيارات "مفاجئة" لعدد من المؤسسات العمومية، كان آخرها التصريح الذي أدلى به الأسبوع الماضي عقب إعلان النتائج، خلال زيارة لمقر الاتحادية الموريتانية لكرة القدم.
 


الكلمات المفتاحية : استفتاء, دستور, عزيز
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