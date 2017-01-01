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مصادر مقربة من ولد الشيخ أحمد تنفى تعرضه لإطلاق النار


انواكشوط - صحراء ميديا
الاثنين 22 ماي 2017 - 13:24



مصادر مقربة من ولد الشيخ أحمد تنفى تعرضه لإطلاق النار
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نفت مصادر مقربة من  المبعوث الأممي إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد فى تصريح ل "صحراء ميديا" اليوم الاثنين الأخبار التى تحدثت عن تعرض موكبه لإطلاق نار فى مطار صنعاء .
 

وحسب المصادر فان  ولد الشيخ أحمد يوجد فى الفندق حاليا  رفقة طاقمه ، مشيرة إلى أنه ربما يكون وقع إطلاق  نار و لكنه  كان بعيدا عن موكب المبعوث الأممي ، على حد تعبير المصدر.

 

وطمأنت المصادر أهالي المبعوث الأممي على صحته هو و أفراد طاقمه وحراسه ، معتبرة الأخبار المتداولة مجرد "شائعات" و قللت فى القوت ذاته من خطورة ما حدث . 


ووصل ولد الشيخ أحمد إلى صنعاء بهدف لقاء وفدي الانقلابيين الحوثي وحزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح في إطار جولته الجديدة لتنشيط عملية المفاوضات اليمنية وإبرام هدنة إنسانية قبل شهر رمضان.



الكلمات المفتاحية : الامم المتحدة, اليمن, ولد الشيخ
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