مصادر من المنطقة الحرة توضح أسباب إغلاق مصانع "موكا"



قالت مصادر من داخل سلطة منطقة نواذيبو الحرة اليوم الجمعة لـ"صحراء ميديا" إن قرار إغلاق بعض المصانع العاملة في مجال "دقيق السمك" المعروف محليا بـ"موكا" ناجم عن حجم الأضرار الصحية والبيئية التي لحقت بالمدينة بعد ثلاث سنوات من العمل.



وأوضحت المصادر أن الإجراء طال ثمانية مصانع من أصل 30 مصنعا بالعاصمة الاقتصادية، وأن خمسة من المصانع المذكورة تم استئناف الأعمال فيها بعد تلبية الشروط المنصوص عليها في دفتر الالتزامات، وخصوصا تلك المتعلقة بالجانب البيئي والضرورية لتأمين مدينة نواذيبو وسكانها من مخاطر التلوث.



وأكدت نفس المصادر أن رئيس المنطقة الحرة محمد ولد الداف أستدعى كافة العاملين في المجال يوم الثلاثاء الماضي، بعد سلسلة من الشكاوى تقدم بها السكان والتقارير الطبية التي توثق وجود حالات اختناق بفعل أعمدة الدخان المتصاعدة من بعض المصانع، والضرر الذي تحدثه داخل الوسط البيئي.



وأشارت المصادر إلى أن رئيس السلطة أبلغ الحضور أنه سيتم إغلاق أي مصنع لا يوجد لديه حوض لمعالجة المياه المتبخرة من المصنع والتي باتت تهدد حياة الناس؛ مؤكدا أن هذا القرار سيشمل كذلك المصانع التي تستعمل الأسماك الفاسدة مما يشكل خطرا على حياة العاملين فيه والمحيطين بها والمصانع التي لا توجد لديها آلية لمعالجة الدخان المتصاعد (أفيلتره) كما هو منصوص عليه.



في مقابل ذلك قال رئيس السلطة في اجتماعه مع العمال إن المنطقة الحرة ستقوم بفك العزلة عن المصانع عبر إنشاء شبكة طرق على حسابها لتسهيل العمل داخل المنطقة وتشجيع المستثمرين الراغبين في الاستثمار في مجال الصيد، ودعم الجهود المبذولة من أجل تحويل بعض المصانع إلى خيارات أخرى أكثر فائدة للشغيلة بموريتانيا وأكثر مردودية على الاقتصاد الموريتاني.



كما أوضحت المصادر أن سلطة المنطقة الحرة تنوي ربط المنطقة بشبكة الكهرباء من أجل تخفيف التكاليف التي كانت تستنزف أرباح التجار، بفعل اعتماد مجمل المصانع على مولدات كهربائية من الحجم الكبير لتشغيل المصانع طيلة الوقت، وفق تعبيره.



بالإضافة إلى بناء شبكة عصرية داخل المنطقة، تفاديا للأضرار التي تسببت فيها المصانع للبنية التحتية بالمدينة، والأضرار التي يتعرض لها الشاطئ بفعل الأوساخ والفضلات التي يتم رميها فيه دون اهتمام بمعايير السلامة أو الأضرار البيئية المحتملة، وطلب رئيس سلطة المنطقة الحرة من الحاضرين للاجتماع تشكيل لجنة لمتابعة الملف، والحضور إلى جانب الفرق التي تقرر إيفادها للمصانع من أجل التفتيش، وهو ما تم بالفعل في نهاية الاجتماع الذي لم يعترض فيه أي شخص على الإجراءات المتبعة من طرف السلطة المكلفة بتسيير المجال الحضري بنواذيبو.



وتقرر يوم الجمعة الماضي القيام بحملة تفتيش واسعة أدت في النهاية إلى إغلاق ثمانية مصانع بفعل مخالفتها لمجمل الشروط المنصوص عليها، وطلب من أصحابها تصحيح الوضعية الحالية قبل استئناف العمل.



وكانت الحكومة الموريتانية تفكر في نقل المصانع خارج العاصمة الاقتصادية نواذيبو (الكيلومتر 28) أو تشجيع أصحابها من أجل التحول إلى صناعة تعليب السمك أو القيام بمشاريع تنموية أخرى قادرة على توفير الربح لأصحابها وامتصاص البطالة والمساهمة الفعلية في إنعاش قطاع الصيد داخل البلد.

