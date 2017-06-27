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مصدر بوزارة التهذيب: موقعنا الإلكتروني لم يتعطل


نواكشوط-صحراء ميديا
الثلاثاء 27 يونيو 2017 - 10:37



مصدر بوزارة التهذيب: موقعنا الإلكتروني لم يتعطل
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قال مصدر رفيع في إدارة الامتحانات بوزارة التهذيب الوطني، في تصريح لـ"صحراء ميديا" اليوم الثلاثاء، إنهم في الإدارة قرروا إيقاف الموقع الإلكتروني التابع للوزارة لأنه "لا حاجة لهم به في الوقت الحالي"، وأكد أنه سيعود للعمل فور صدور نتائج المسابقات والامتحانات الوطنية.
 
ونفى المصدر الذي فضل حجب هويته، أن يكون الموقع الإلكتروني قد تعرض لأي عطل فني أو مشاكل تقنية، وفق ما تحدثت عنه بعض المصادر الإعلامية.
 
وقال المصدر إنهم في مصلحة الامتحانات "اتخذوا جميع الاحتياطات اللازمة، حتى لا يتعرض الموقع الإلكتروني للتعطل عند الإقبال عليه بكثافة".
 
وتعرض الموقع الإلكتروني لوزارة التهذيب الوطني، خلال السنوات، لإقبال كبير بعد صدور نتائج المسابقات والامتحانات الوطنية، خصوصا "البكالوريا"، مما عرضه للتعطل وبعض المشاكل الفنية.
 
وأطلقت وزارة التهذيب الوطني موقعاً إلكترونياً مستقلاً، لتمكين الطلاب المترشحين للامتحانات والمسابقات الوطنية من الحصول على كافة التفاصيل المتعلقة بملف الترشح.
 
ويضم الموقع قسما للمترشحين لامتحان "البكالوريا" يمكنهم من الحصول على رقمهم الوطني وجميع تفاصيل الترشح، بالإضافة إلى عرض النتائج.
 
كما يضم الموقع قسما للمترشحين لمسابقتي ختم الدروس الإعدادية والابتدائية، يمكن للمترشحين معرفة كافة التفاصيل المتعلقة بملفاتهم ونتائج المسابقة.
 


الكلمات المفتاحية : الباكلوريا, مسابقة ، امتحانات, موريتانيا
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