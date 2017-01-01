مصدر رسمي: نسبة المشاركة في الاستفتاء ستفوق الـ50 في المائة



كشف منسق حملة التعديلات الدستورية على مستوى العاصمة الموريتانية نواكشوط المختار ولد اجاي، أن نسبة المشاركة في الاستفتاء على تعديل الدستور وصلت عند منتصف النهار 15 في المائة.



وتوقع ولد أجاي في تدوينة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن تصل ترتفع النسبة في ساعات المساء لتصل إلى 51 في المائة.



وأَضاف وزير الاقتصاد والمالية في حكومة ولد حدمين، أن التوقعات تشير إلى أن نسبة المشاركة ستكون كبيرة ومرتفعة في نواكشوط، على حد تعبيره.



وكان عدد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا في الساعات الأولى من التصويت صورا تظهر ما قالوا إنه عزوف المواطنين عن القدوم إلى مكاتب التصويت.



وأظهرت الصور عددا من المكاتب في الولايات الداخلية وهي شبه خالية، وهو ما نفى صحته وزير الاقتصاد والمالية.



ويراهن داعمو التعديلات الدستورية على نسبة مشاركة كبيرة في الاستفتاء الشعبي الذي تقاطعه المعارضة التقليدية وتصف بأنه "عبثي وغير دستوري".

