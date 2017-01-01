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مصدر عائلي: ولد غدة فى زنزانة انفرادية وسط ظروف "سيئة"


روصو ـ صحراء ميديا
الاثنين 10 يوليوز 2017 - 15:14



مصدر عائلي: ولد غدة فى زنزانة انفرادية وسط ظروف "سيئة"
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وصفت مصدر عائلي ظروف سجن عضو مجلس الشيوخ محمد ولد غدة فى مدينة روصو جنوبي موريتانيا ب " السيئة وغير الملائمة".

وأكدت المصدر فى حديث مع "صحراء ميديا" أن سجناء الحق العام دخلوا فى إضراب عن الطعام تضامنا مع السناتور ولد غدة.

وفى خطوة وصفها المصدر بالعقابية نقل مسيرو السجن ولد غدة إلى زنزانة انفرادية فى انتظار عرضه على المحكمة الخميس المقبل.

ويطالب سجناء روصو بظروف ملائمة فى زانازينهم مماثلة لنظرائهم فى بقية السجون الموريتانية، وفقا للمصدر ذاته.

وكان السناتور محمد ولدغدة قد دخل فى إضراب عن الطعام أمس الأحد احتجاجا على ظروف سجنه.

وأحالت السلطات  مساء الجمعة  عضو مجلس الشيوخ السناتور المعارض  محمد ولد غده إلى السجن المدني فى مدينة روصو، جنوبي موريتانيا، بعد أن اعتقلته فرقة من الدرك من منزله فى العاصمة نواكشوط.
 


الكلمات المفتاحية : إضراب, السجن, ولدغدة
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