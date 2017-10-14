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مصرع أربعة فى تحطم طائرة قبالة ساحل أبيدجان


صحراء ميديا + وكالات
السبت 14 أكتوبر 2017 - 11:10



مصرع أربعة فى تحطم طائرة قبالة ساحل أبيدجان
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قتل أربعة أشخاص على الاقل اليوم السبت، إثر تحطم طائرة شحن فى البحر بالقرب من مطار أبيدجان الرئيس فى ساحل العاج.

وقال شهود إن طائرة سقطت في البحراليوم السبت بعد قليل من إقلاعها من المطار الدولي بمدينة أبيدجان في ساحل العاج.

 و تم العثور على جثث الضحايا بالقرب من حطام الطائرة، الذي تناثر قرب شواطئ أبيدجان.
 
ووقع الحادث أثناء عاصفة  صاحبتها أمطار غزيرة على مدينة أبيدجان إحدى كبريات المدن الإفوارية.


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