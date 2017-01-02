مصرع جنديين في هجوم لبوكو حرام بالنيجر



لقي جنديان نيجيريان على الأقل مصرعهما في هجوم شنته جماعة بوكو حرام النيجيرية المسلحة على مواقع للجيش في جنوب شرق البلاد.



وأكد مصدر أمني فى تصريح صحافي أن الجماعة باغتت مفرزة من الجيش كانت تقوم بدورة أمنية في بلدة باروا بمنطقة ديفا، مشيرا إلى أن بوكو حرام تكبدت خسائر كبيرة بمقتل عشرة من عناصرها خلال الهجوم.



الهجوم يأتي بعد أسبوع من استسلام نحو ثلاثين مقاتلا من الجماعة وتسليم أسلحتهم، إذ وصفت السلطات في النيجر الاستسلام بأنه يمثل تغييرا لميزان القوى مع بوكو حرام.



وفي وقت سابق طالب رئيس النيجر محمدو يوسفو الذين انساقوا فيما وصفه بطريق الضلال بتحريض من بوكو حرام لاستعادة رشدهم وتسليم أسلحتهم.

