مصرع سيدة وطفل في هجوم على مخيم للاجئين الماليين



أسفر هجوم شنه مجهولون أمس السبت على مخيم للاجئين الماليين في النيجر، عن مقتل سيدة وطفل، فيما أصيب شخصان آخران.



وقال مراسل "صحراء ميديا" في شبه المنطقة إن الهجوم الذي استهدف مخيم اللاجئين بالقرب من ايورو، غربي النيجر، نفذه مجهولون كانوا على متن سيارتين رباعيتي الدفع.



وأضاف المراسل أن المهاجمين فتحوا النار على وحدة الأمن المكلفة بحراسة المخيم، فيما كانوا يكبرون بأصوات عالية.



وقد فر عناصر الدرك من أمام المهاجمين، إلا أن رصاصات طائشة أصابت سيدة وطفلاً توفيا على الفور.



ويعد هذا الهجوم هو الثاني من نوعه ضد مخيمات اللاجئين الماليين في النيجر، إذ تعرض مخيم "منغيزي" لهجوم عام 2014، ما أسفر عن سقوط قتيل وعدة جرحى في صفوف الدرك.

