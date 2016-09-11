السنغال: عندما تجمع أسواق الأضاحي الرئيس والمواطنين

مصرع سيدة وطفل في هجوم على مخيم للاجئين الماليين

وزارة الخارجية: طلبنا من الغابون تأمين جاليتنا

موريتانيا: فرق لتفتيش اللحوم خلال عيد الأضحى

أسواق الأضاحي في موريتانيا.. غلاء وهزال

في ذكرى "11 سبتمبر".. القاعدة تتوعد بما هو أسوأ

حملة شبابية: جهات عليا تمنع تطبيق قرار وزاري

قرابة مليوني حاج يقفون على صعيد عرفة

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

لغز أزواد

عبد الله الشريف
لغز أزواد
إذ كنا صغارا كان لغز البطات الثلاث متداولاً بيننا وهو بالحرف الواحد يقول إن ثلاث بطات سائرات في

دَوْرُ المُجْتَمَعِ المَدَنِيِ فِي "الحِوَارِ المُنْتَظَرِ"

المختار ولد داهي: سفير سابق
دَوْرُ المُجْتَمَعِ المَدَنِيِ فِي "الحِوَارِ المُنْتَظَرِ"
كان لي شرف و "تَرَفُ" المشاركة في حلقة من برنامج " الرأي السياسي" واسع المشاهدة،"تجديدي المقاربة"

مُقْتَرَحٌ بِكَسْرِ رَتَابَةِ مَهْرَجَانِ المُدُنِ القَدِيمَةِ!!

المختار ولد داهي: سفير سابق
مُقْتَرَحٌ بِكَسْرِ رَتَابَةِ مَهْرَجَانِ المُدُنِ القَدِيمَةِ!!
أكيد أن القطاع الوزاري المكلف بالثقافة عاكف علي تحضير النسخة السادسة من المهرجان الثقافي السنوي

الشُرُوطُُ الخَمْسَةُ "لِصِحًةِ" الحِوَار السِيًاِسِيِ

المختار ولد داهي: سفير سابق
الشُرُوطُُ الخَمْسَةُ "لِصِحًةِ" الحِوَار السِيًاِسِيِ
عاد الحديث مجددا عن استعجالية تنظيم حوار سياسي جامع بين " الخُلَطَاءِ السياسيين" الوطنيين ابتغاء

أي نتائج تنتظر من الحوار؟

الأستاذ : أمين ولد عبد الله
أي نتائج تنتظر من الحوار؟
منذ أشهر لايزال الحوار الذي يجب أن يضم السلطة والقوى الحية في البلد (المجتمع المدني والنقابات
Sahara Media Agency : وزارة الخارجية: طلبنا من الغابون تأمين جاليتنا https://t.co/dJG9cG2DHz
الاحد 11 سبتمبر - 19:52
Sahara Media Agency : موريتانيا: فرق لتفتيش اللحوم خلال عيد الأضحى https://t.co/NHkWMUQCdT
الاحد 11 سبتمبر - 19:52
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

مصرع سيدة وطفل في هجوم على مخيم للاجئين الماليين


نيامي - صحراء ميديا
الاحد 11 سبتمبر 2016 - 19:12



مصرع سيدة وطفل في هجوم على مخيم للاجئين الماليين
مواضيع ذات صلة

أسفر هجوم شنه مجهولون أمس السبت على مخيم للاجئين الماليين في النيجر، عن مقتل سيدة وطفل، فيما أصيب شخصان آخران.
 
وقال مراسل "صحراء ميديا" في شبه المنطقة إن الهجوم الذي استهدف مخيم اللاجئين بالقرب من ايورو، غربي النيجر، نفذه مجهولون كانوا على متن سيارتين رباعيتي الدفع.
 
وأضاف المراسل أن المهاجمين فتحوا النار على وحدة الأمن المكلفة بحراسة المخيم، فيما كانوا يكبرون بأصوات عالية.
 
وقد فر عناصر الدرك من أمام المهاجمين، إلا أن رصاصات طائشة أصابت سيدة وطفلاً توفيا على الفور.
 
ويعد هذا الهجوم هو الثاني من نوعه ضد مخيمات اللاجئين الماليين في النيجر، إذ تعرض مخيم "منغيزي" لهجوم عام 2014، ما أسفر عن سقوط قتيل وعدة جرحى في صفوف الدرك.
 


الكلمات المفتاحية : إرهاب, النيجر, لاجئين, هجوم


               شارك شارك

أخبار | صحة | افريقيا | اقتصاد | أخبار الساحل | المغرب العربي | تكنولوجيا | منوعات | صوت وصورة | رياضة | الرأي | تحقيقات | مجتمع | محليات | ثقافة وفن | تقارير | الصحافة | رئاسيات يونيو | حوار | تقارير الشرق الموريتاني | شخصيات | قالت المواقع | بيانات | توقيـــع | الإذاعة | مواقع موريتانية | قالت العرب

Copyright © 2016 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة