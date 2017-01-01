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مصرع سيدة ونجاة سيناتور من حادث سير


نواكشوط - صحراء ميديا
الجمعة 12 ماي 2017 - 13:43



مصرع سيدة ونجاة سيناتور من حادث سير
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توفيت سيدة وجرح شخصان آخران في حادث سير تعرض له عضو مجلس الشيوخ الموريتاني محمد ولد غده، اليوم الجمعة، على طريق روصو-نواكشوط.
 
وقال مراسل "صحراء ميديا" إن عضو مجلس الشيوخ كان قادما من العاصمة نواكشوط إلى روصو لزيارة والده قبل أن يتعرض لحادث السير عند الكيلومتر 22 شمال روصو.
 
وأوضح المراسل نقلاً عن مصادر محلية أن ولد غده اعترضته إبلٌ بشكل مفاجئ ما أرغمه على الانحراف عن الطريق ليفقد السيطرة على سيارته لتصطدم بكوخ على جانب الطريق.
 
وتوفيت سيدة كانت داخل الكوخ تبيع الخضروات، فيما أصيبت سيدة أخرى وطفل بجروح متفاوتة الخطورة نقلا على إثرها إلى العاصمة نواكشوط.
 
وبحسب نفس المصادر فإن ولد غده لم يتعرض لأذى في الحادث، فيما وصلت عناصر من الدرك الوطني إلى موقع الحادث وبدأت تحرياتها حوله لمعرفة ملابساته.
 


الكلمات المفتاحية : الشيوخ, حادث, روصو, ولد غده
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