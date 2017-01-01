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مصرع شخص وإصابة آخرين في حادث سير


روصو - صحراء ميديا
الاربعاء 2 غشت 2017 - 16:27



أرشيف
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توفي شخص واحد وأصيب عدة أشخاص آخرين في حادث سير، وقع زوال اليوم الأربعاء، على طريق نواكشوط-روصو، جنوب غربي موريتانيا.
 
وبحسب ما أكده مراسل "صحراء ميديا" في المنطقة نقلاً عن مصادر محلية فإن الحادث وقع بين سيارة نقل حضري رباعية الدفع وباص صغير محمل بالاسماك.
 
وأضافت نفس المصادر أن الحادث وقع شمال مدينة تكنت، على بعد حوالي 100 كيلومتر إلى الجنوب من العاصمة نواكشوط، فيما كانت سيارة النقل في طريقها إلى مدينة اركيز، جنوبي البلاد.
 
وقد أسفر الحادث عن وفاة سائق سيارة النقل الحضري، وإصابة عدد من الركاب، كانت إصاباتهم متفاوتة الخطورة.
 
وتكثر حوادث السير على طريق روصو-نواكشوط، بسبب رداءة المقطع الرابط ما بين العاصمة نواكشوط ومدينة تكنت، والذي توقفت الأشغال فيه ليتحول إلى حفر تهدد حياة المواطنين.
 


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