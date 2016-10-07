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مصرع 11 شخصا فى أعمال عنف بأفريقيا الوسطى


صحراء ميديا + وكالات
الجمعة 7 أكتوبر 2016 - 01:13



مصرع 11 شخصا فى أعمال عنف بأفريقيا الوسطى
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لقي 11 شخصا حتفهم في أعمال عنف خلال اليومين الماضيين في عاصمة افريقيا الوسطى بانغي وفق حصيلة جديدة للبعثة الأممية في البلاد "مينوسكا".

وتأتي أعمال العنف على خلفية اغتيال ضابط في الجيش في إطلاق نار من قبل مجهولين تعرض له أثناء مرور سيارته.

وحذرت بعثة الامم المتحدة من تفاقم أعمال العنف ودعت إلى ضبط النفس "وعدم رد العنف بالعنف" وفق مدير مكتب الاتصال التابع ل"المينوسكا".

وكانت أفريقيا الوسطى تعيش على واقع حرب طائفية دامية نشبت 2013 بعد أن أطاح مسلحو مجموعة "سليكا" ذات الغالبية المسلمة بالرئيس فرانسوا بوزيزي وهو مسيحي.

وتحولت أفريقيا الوسطى إلى ساحة اقتتال طائفي بين عناصر "سيليكا" ومليشيا "انتي بالاكا" وفي فبراير من العام الجاري تمكنت افريقيا الوسطى من الخروج  من نفق الازمة الطائفية عبر انتخابات رئاسية.
 


الكلمات المفتاحية : أفريقيا الوسطى, العنف, بانغى


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