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مصرع 30 شخصاً في عملية اختطاف شمال شرقي نيجيريا


صحراء ميديا + وكالات
الجمعة 28 يوليوز 2017 - 09:00



مصرع 30 شخصاً في عملية اختطاف شمال شرقي نيجيريا
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قتل 30 شخصا على الأقل بينهم مدنيون وعسكريون، بعد محاولة إنقاذ فريق للتنقيب عن النفط خطفه مسلحون يشتبه بأنهم من جماعة "بوكو حرام"، في شمال شرقي نيجيريا.
 
ويضم فريق التنقيب عن النفط، حسب وكالة رويترز للأنباء، موظفين في شركة النفط النيجيرية وباحثين جامعيين، فيما نفذ محاولة الإنقاذ الجيش وحراس مدنيون.
 
وكان الجيش النيجيري قال في بيان يوم الأربعاء الماضي إنه أنقذ كل موظفي شركة النفط الحكومية المخطوفين، مؤكداً أنه انتشل جثث تسعة جنود ومدني واحد خلال إنقاذه للموظفين الذين كانوا ضمن فريق الأبحاث.
 
ويعاني شمال شرقي نيجيريا منذ ثماني سنوات من عنف الجماعات المسلحة الذي راح ضحيتهم 20 ألفا على الأقل، وأجبر نحو 2.7 مليون شخص على الهروب من منازلهم.
 


الكلمات المفتاحية : بوكو حرام, خطف, نيجيريا
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