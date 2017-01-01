مصر تعفي الموريتانيين من التأشيرة.. ولكن بشرط



بدأت السلطات المصرية، اليوم الاثنين، تطبيق تسهيلات جديدة لدخول مواطني دول المغرب العربي، بما فيها موريتانيا، وذلك باستفادتهم من الحصول على تأشيرة فورية ودون الحاجة إلى تأشيرات مسبقة أو موافقات أمنية، ولكن بشرط أن يكونوا حاصلين على إقامات خليجية.



وبحسب ما أوردته وكالات الأنباء فإن الهدف من هذه التسهيلات الجديدة هو "المساعدة على تنشيط السياحة الوافدة".



ونقل موقع "هوفينغتون بوست" عن مصدر أمني في مطار القاهرة الدولي قوله إن مصلحة الجوازات في مطار القاهرة بدأت الإثنين في السماح لمواطني دول المغرب العربي المقيمين في دول الخليج بدخول مصر بتأشيرة فورية، وفق تعبير المصدر.



وتشترط السلطات المصرية، وفق المصدر، أن "يكون لدى زائري مصر من دول المغرب العربي تأشيرات دخول وخروج إلى الدولة (الخليجية) نفسها القادمين منها من دون مشاكل، وذلك بدلاً من شرط حصولهم على تأشيرات دخول مسبقة وموافقات أمنية من السفارات المصرية لدى دول الخليج".



وأوضح المصدر أن "القرار يأتي ضمن قرارات عدة اتخذتها الحكومة لتنشيط السياحة الوافدة من الخارج".

