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مصر تفك عقدتها أمام المغرب وتتأهل إلى نصف النهائي


صحراء ميديا - نواكشوط
الاحد 29 يناير 2017 - 23:34



مصر تفك عقدتها أمام المغرب وتتأهل إلى نصف النهائي
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فك المنتخب المصري لكرة القدم عقدته أمام نظيره المغربي، وفاز عليه بهدف وحيد، في الدور ربع النهائي من كأس الأمم الافريقية لكرة القدم، المقام حالياً في الغابون.


ويدين المنتخب المصري في فوزه للبديل "محمود كهربا"،الذي تمكن من تسجيل هدف الفوز في الدقائق الأخيرة من اللقاء، بعد متابعته لكرة ركنية، فشل دفاع المنتخب المغربي في تشتيتها.


وشهدت المباراة سيطرة مغربية على مختلف أطوار اللقاء، وفشل مهاجموه في ترجمة الفرص العديد التي اتيحت لهم إلى أهداف.


وبهذا الفوز يكمل المنتخب المصري مربع نصف النهائي، ويضرب موعدا مع منتخب بوركيناسو في اللقاء المقبل.


وسيلتقي المنتخب الغاني في المربع الذهبي منتخب الكاميرون المتأهل أمام السنغال.



الكلمات المفتاحية : المغرب, امّم افريقيا, مصر


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