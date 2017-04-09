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مصر: عشرات القتلى والجرحى في انفجار يهز كنيسة


وكالات
الاحد 9 أبريل 2017 - 09:44



مصر: عشرات القتلى والجرحى في انفجار يهز كنيسة
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سقط 13 قتيلاً على الأقل وأصيب العشرات، بانفجار قرب كنيسة مار جرجس  في مدينة طنطا شمال العاصمة المصرية القاهرة.

ومن المتوقع أن يرتفع عدد قتلى انفجار كنيسة طنطا، لتزامنه مع أحد "الشعانين" وهي مناسبة دينية يكون فيها المكان مكتظاً.
 
وقال مصدر أمني إن عدة انفجارات متتالية وقعت في كنيسة ماري جرجس بشارع على مبارك بطنطا، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، فيما فرضت القوات طوقاً أمنياً  للبحث عن قنابل أخرى يشتبه في وجودها في المنطقة وتمشيطها للبحث عن الجناة.
 
وأضاف أن الانفجارات وقعت إثر زرع عبوات ناسفة بالقرب من الكنيسة لاستهداف المسيحيين خلال توافدهم لصلاة الأحد والاحتفال بعيد السعف "الشعانين"، فيما تم استدعاء قوات المفرقعات لتفكيك أي عبوات أخرى قد تكون موجودة في المكان.
 
وعززت أجهزة الأمن من وجودها حول الكنيسة والكنائس الأخرى كما وجهت بتكثيف دوريات الانتشار السريع ووحدات قتالية للتعامل الفوري ومواجهة أي أعمال شغب حول الكنائس.
 
وقال  مدير مستشفى الطوارئ بطنطا الدكتور محمد الشبيني، إن المستشفى تسلمت 6 حالات وفاة، ولم يتم حصر أعداد الضحايا حتى الآن.


الكلمات المفتاحية : انفجار, تفجير, طنطا, مصر
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