مطار بانجول قبيل مغادرة جامي (صور)



يسود الترقب في مطار العاصمة الغامبية بانجول قبيل مغادرة الرئيس المنتهية ولايته يحيى جامي البلاد إثر وساطة موريتانية-غينية، انتهت مساء اليوم الجمعة بموافقته على التنحي عن الحكم، فيما توضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق قبيل توقيعه.



وتداولت وسائل الإعلام العالمية مجموعة من الصور لصحفيين على مدرج مطار بانجول ينتظرون مغادرة جامي، فيما نشر السجاد الأحمر الذي يصل ما بين قاعة الشرف وسلم الطائرة الموريتانية التي ينتظر أن تنقل جامي إلى وجهته.



وكانت طائرة الرئيس الموريتاني قد حطت زوال اليوم الجمعة في مطار بانجول وعلى متنها الرئيس الغيني ألفا كوندي ووفد من سيراليون وآخر من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس".

