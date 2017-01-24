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مطار دبي الأول عالميا في عدد الركاب الدوليين


صحراء ميديا + وكالات
الثلاثاء 24 يناير 2017 - 10:57



مطار دبي الأول عالميا في عدد الركاب الدوليين
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حافظ مطار دبي الدولي بالامارات العربية المتخدة، على صدارته العالمية على صعيد عدد الركاب الدوليين، للسنة الثالثة تواليا.
 
وارتفعت اعداد مستخدمي مطار دبي الى 83,6 مليون مسافر في العام العام النصرم، بزيادة 7,2 بالمئة.
 
وحسب ما كشفت عنه مجموعة "مطارات دبي" اليوم الثلاثاء فإن أعداد المسافرين عبر مطار دبي العام الماضي بلغت 83 مليونا و654 الفا و 25 مسافرا، مقارنة باكثر من 78 مليون مسافر عام 2015.
 
وسجل مطار دبي الدولي أعلى رقم في تاريخه خلال شهر أغسطس 2016 بوصول عدد مستخدميه إلى 7,72 ملايين مسافر.
 
وتسير مائة شركة طيران رحلات إلى 260 وجهة عبر مطار دبي، ما مكنه من احتلال المرتبة الأولى في العالم من حيث أعداد المسافرين الدوليين في العام 2014 وهي مرتبة حافظ عليها حتى الآن.
 
وتتوقع "مطارات دبي "أن تتعامل مع 89 مليون مسافر خلال العام الجاري، وهو ما يقربهم من مطاري "اتلانتا" و"بكين" الذين يحتلان الصدارة، حسب إجمالي حركة المسافرين بشكل عام، وليس المسافرين الدوليين فقط.
 


الكلمات المفتاحية : اقتصاد, دبي, سفر, مطارات


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