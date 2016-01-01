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مطالب أمام القصر والبرلمان بتحرير الزميل إسحاق


نواكشوط - صحراء ميديا
الجمعة 18 نونبر 2016 - 12:03



مطالب أمام القصر والبرلمان بتحرير الزميل إسحاق
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وجهت اللجنة الموحدة للمتابعة والتنسيق في قضية الزميل إسحاق ولد المختار، اليوم الجمعة، رسالة إلى رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز وأعضاء الجمعية الوطنية، الغرفة السفلة في البرلمان الموريتاني، تطالب فيها بتكثيف الجهود من أجل الإفراج عن إسحاق، الصحفي المختفي منذ ثلاث سنوات في سوريا.
 
وتم تسليم هذه الرسائل من طرف رئيس اللجنة الدكتور عبد الرحمن ولد حرمه، والحقوقي حمود ولد النباغة ونقيب الصحفيين الموريتانيين أحمد سالم ولد المختار السالم، بالإضافة إلى أفراد من أسرة إسحاق ولد المختار.
 
وجرى التسليم خلال مسيرة انطلقت من أمام البرلمان الموريتاني، متوجهة إلى بوابة القصر الرئاسي، شارك فيها العشرات من الصحفيين والمواطنين المتضامنين مع إسحاق، بالإضافة إلى أفراد من أسرته.
 
ورفع المشاركون في المسيرة شعارات تطالب السلطات الموريتانية ببل جهود إضافية لتحرير الزميل إسحاق، كما رددوا هتافات تطالب بتحريره.
 
وكان الصحفي إسحاق ولد المختار قد اختفى في سوريا يوم عيد الأضحى المبارك من عام 2013، عندما كان يراسل قناة سكاي نيوز عربية في مدينة حلب السورية، رفقة مصور لبناني وسائق سوري.
 

,الدة إسحاق ولد المختار خلال مسيرة اليوم - صحراء ميديا
,الدة إسحاق ولد المختار خلال مسيرة اليوم - صحراء ميديا


الكلمات المفتاحية : إسحاق, سوريا, صحافة


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