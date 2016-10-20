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مطالب بالشفافة في مؤسسات التكوين المهني


نواكشوط - صحراء ميديا
الخميس 20 أكتوبر 2016 - 13:58



مطالب بالشفافة في مؤسسات التكوين المهني
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طالبت النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الفني والتكوين المهني اليوم الخميس بوضع معايير شفافة وواضحة للتعيينات في مؤسسات التكوين الفني والمهني.
 
واستغربت النقابة في بيان وزعته اليوم "من إقالة مدير مركز التكوين الفني و المهني بروصو وتعيين أستاذ للتاريخ والجغرافيا مكانه".

 وشدد البيان على أن هذا التعيين يعد خرقا واضحا  للقوانين التي تنص على أنه يتم تعين مديري مراكز التكوين الفني والمهني من بين الأساتذة الفنيين الذين لديهم أقدميه ثلاث سنوات على الأقل.
 
وشددت النقابة المهنية على ضرورة إلغاء الوزارة هذا التعيين الذي يشكل خرقا سافرا للقوانين، مطالبة فى الوقت ذاته الرئيس الموريتاني التدخل "لإنقاذ قطاع التعليم الفني والمهني مما يتعرض له من سوء تسيير وزبونية في التعيينات".
 


الكلمات المفتاحية : أساتذة, التكوين, القوانين, نقابة


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