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مطالب بتدخل حكومي لعودة صحفي موريتاني مختطف بسوريا


نواكشوط - صحراء ميديا
الاربعاء 26 أكتوبر 2016 - 11:49



مطالب بتدخل حكومي لعودة صحفي موريتاني مختطف بسوريا
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طالبت اللجنة الموحدة للمتابعة والتنسيق في قضية الصحفي إسحاق ولد المختار المختطف في سوريا   السلطات الموريتانية بالتدخل العاجل و المباشر في ملفه الذي مرت عليه 3 سنوات حتى الآن دون تقدم، وفق تعبيرها.
 
و أكد رئيس اللجنة عبد الرحمن ولد حرمه ولد ببانا تصميمهم على مواصلة النضال حتى يتم تحرير إسحاق ولد المختار، مشيرا إلى أن اللجنة تضم كافة الهيئات الصحفية والحقوقية في موريتانيا ٬ كما تجد مناصرة كبيرة من طرف كافة الأحزاب السياسية من موالاة، ومعارضة، وهيئات مجتمع مدني.
 
وناشدت والدة المختطف فطمة  بنت محمد المختار الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بالتدخل الشخصي العاجل في قضية نجلها، مؤكدة أنه باستطاعته ذلك بما يملكه من علاقات دبلوماسية دولية واسعة.

ونظمت اللجنة أمس الثلاثاء زيارة لمنزل أسرة الصحفي المختطف في سوريا، حيث أعربوا لأسرته، عن تضامنهم الدائم مع قضيته٬ ومواصلتهم النضال حتى تتم عودته لحضن أسرته ووطنه .
 
وبعد انتهاء الزيارة تم تنظيم وقفة تضامنية أمام منزل أسرة إسحاق ولد المختار رفع المشاركون فيها الصور المكبرة للزميل إسحاق كما رددوا شعارات للمطالبة بإطلاق سراحه٬ وناشدوا الحكومة الموريتانية تكثيف جهودها من أجل تحريره من خاطفيه.
 
وتعد هذه التظاهرة بداية لافتتاح أسبوع التضامن مع الزميل إسحاق ولد المختار٬ الذي سيشمل أنشطة تضامنية معه في مقرات مختلف الهيئات الصحفية٬ ووقفات تضامنية٬ وخرجات إعلامية٬ وإصدار بيانات٬ واتصالات دبلوماسية وحكومية.
 


الكلمات المفتاحية : اختطاف, إسحاق ولد المختار, داعش, سوريا, لجنة


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