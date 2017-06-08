مطالب بتسهيل ترخيص الجمعيات الخيرية فى موريتانيا





انطلقت بفضاء التنوع الثقافي بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، أمس الأربعاء، حملة لمناصرة القانون التصريحي للجمعيات في موريتانيا.



وتهدف هذه الورشة التي تنظمها دار السينمائيين، إلى جمع آراء ومقترحات منظمات المجتمع المدني بخصوص قانون "الجمعيات 1964-098"، والمطالبة بسن قانون يواكب تطلعات المنظمات.



المحامي امبارك الحسن صال وهو الخبير القانوني الذي يؤطر الورشات قال في مداخلة له إن الهدف من الورشة هو تعديل القانون الجديد بحيث يتيح قدرا من الحرية للجمعيات غير الحكومية ما دامت تعمل وفق القانون العام للبلد، مشيرا إلى أن أي منظمة تسعى إلى العمل عليها أن تكتفي بإشعار السلطات بدل الدخول في دوامة طويلة من أجل الترخيص قد لا تنتهي بنتيجة إيجابية.



وقال الخبير القانوني امبارك الحسن صال إن القانون الذي اقترح عام 2016 لتنظيم الجمعيات ما يزال على شكل مشروع، وحسب اطلاعه عليه ما يزال يتضمن الكثير من الغموض في بعض بنوده، بحيث يؤكد أن التصريح يكفي للمنظمة من أجل العمل بشكل قانوني .



وأضاف الخبير القانوني أنه من المفروض أن تتم إضافة بنود لمشروع قانون 2016 توضح أن للجمعية غير الحكومية الحق في العمل مباشرة بعد إيداعها لإشعار بتأسيسها وأهدافها وخطة عملها.



من جهته أكد مدير دار السينمائيين سالم دندو أن حملة المناصرة تهدف إلى توفير عريضة مطلبية تظهر ما يجب أن تكون عليه النصوص القانونية المنظمة للجمعيات في موريتانيا.



وأشار دندو إلى أن ذلك لن يتحقق إلا بتوسيع رقعة التوافق على المقترحات وتقديمها إلى الجهات المهيئة للعمل على إنصاصها ليتم المصادقة عليها والعمل بموجبها.



فيما رأى المشاركون في الورشة أن القانون المقدم 2016سنة لتنظيم الجمعيات لم تتم المصادقة عليه حتى الآن، مشددين على ضرورة التخلي عن النظام الذي يفرض على الجمعيات غير الحكومية التقدم بطلب الترخيص.



وأكدوا أن الوقت ما زال متاحا لجمع الملاحظات عليه وتعديله بحيث يلائم القوانين المنظمة لعمل الجمعيات بالعالم، والتي صارت مرنة وتسمح بالعمل لها بدون التقدم بطلب للترخيص بل تكتفي بالتصريح أو الإشعار.