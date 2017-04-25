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مطالب بتوزيع الحجاج بشكل "عادل" على الوكالات


انواكشوط - صحراء ميديا
الثلاثاء 25 أبريل 2017 - 11:40



مطالب بتوزيع الحجاج بشكل "عادل" على الوكالات
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طالب "تجمع الوكالات الفاعلة فى مجال الحج والعمرة"  اليوم الثلاثاء وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي بتطبيق قرار مجلس الوزراء بخصوص توزيع الحجاج على الوكالات ، وتأجيل القرعة حتى يتم التوزيع بصفة "عادلة".


ويقضى قرار مجلس الوزراء الصادر سنة 2015 باعطاء "وكالات التجربة" نسبة 70% من عدد الحجاج، بينما يتم منح 30% المتبقية للوكالات الجديدة، التى لم يسبق لها تنظيم الحج في موريتانيا.


وقال  أصحاب الوكالات فى وقفة احتجاجية أمام مديرية الحج والعمرة إن التوزيع الجديد أعطى لوكالات التجربة 920 حاجا من أصل 1200 ، وهي نسبة 76,66 % ، فى حين منحت نسبة 23,34 للوكالات الجديدة.


ودعا أصحاب الوكالات إلى إشراكهم من خلال ممثلين عنهم فى عملية التوزيع.
 


الكلمات المفتاحية : الحج, العمرة, وكالات الحج
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