مطالب بزيادة الضرائب على المشروبات السكرية

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مطالب بزيادة الضرائب على المشروبات السكرية


صحراء ميديا + وكالات
الثلاثاء 11 أكتوبر 2016 - 22:45



مطالب بزيادة الضرائب على المشروبات السكرية
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قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، إنه ينبغي للحكومات فرض ضرائب على المشروبات السكرية لمكافحة وبائي السكري والبدانة.
 
وقالت المنظمة في تقرير "السياسات المالية للسكري والوقاية من الأمراض التي لا تنتقل عن طريق العدوى" الذي تصدره بمناسبة اليوم العالمي للبدانة، إن فرض زيادة نسبتها 20 بالمئة في أسعار المشروبات السكرية قد يقلل الاستهلاك بنفس النسبة.
 
وقال مسؤولون بالمنظمة إن تقليل السعرات الحرارية في المشروبات السكرية هي أفضل طريقة لكبح الزيادة المفرطة في الوزن والوقاية من أمراض مزمنة مثل السكري لكنهم أوضحوا أن الدهون والأملاح في الأغذية المصنعة تتحمل اللوم أيضا.
 
وقال تيمو وقانيفالو، المسؤول في إدارة الأمراض غير المعدية بالمنظمة، في إفادة صحفية "نحن في وضع الآن يتيح لنا أن نقول إنه توجد أدلة كافية تدعو للتحرك في هذا الاتجاه ونحث الدول على فرض ضرائب فعالة على المشروبات المحلاة بالسكر للوقاية من البدانة".
 
وذكر التقرير أن نسبة البدانة حول العالم زادت إلى أكثر من المثلين في الفترة بين 1980 و2014 مشيرا إلى أن 11 بالمئة من الرجال و15 بالمئة من النساء -أو أكثر من 500 مليون شخص- مصنفون على أنهم بدناء.
 
وقال فرانشيسكو برانكا، مدير وحدة الأغذية والصحة بالمنظمة، إن نحو 42 مليون طفل دون سن الخامسة كانت لديهم زيادة في الوزن أو بدناء العام الماضي بزيادة 11 مليون طفل تقريبا على مدى 15 عاما.
 
وأضاف برانكا أن الولايات المتحدة بها أعلى معدل للبدانة قياسا إلى عدد السكان لكنه نبه إلى أن الصين لديها أعداد متزايدة وأعرب عن قلقه من احتمال انتشار الوباء إلى الدول الافريقية جنوبي الصحراء.
 


الكلمات المفتاحية : صحة, ضرائب


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