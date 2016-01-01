مطالب بنزول المجلس الأعلى للشباب إلى الميدان



دعا مشاركون في ندوة نظمها المجلس الأعلى للشباب مسا أمس بنواكشوط، إلى ضرورة مساهمة الشباب في تجديد الطبقة السياسية، من خلال المشاركة في كل الأمور ذات الشأن العام.



الندوة التي تنظم تحت عنوان "إشراك الشباب في الشأن العام .. الآفاق والتحديات" طالب المشاركون فيها المجلس الأعلى للشباب، بضرورة النزول إلى الميدان، معتبرين أنه الوسيلة الحقيقية لمعرفة هموم ومشاكل المواطنين؛ ودعوه للقيام بحملات للتطوع وتشجيع الشباب عليها.



وتناول المشاركون في الندوة دور الشباب في الشأن العام ، مركزين على أن إنشاء المجلس الأعلى للشباب محطة وطنية مهمة في مسار " إحياء" دور الشباب، وآفاق عمله في الشأن العام.





وكان المجلس قد دعا الشباب الموريتاني قبل أيام، للتقدم للمشاركة في اختيار الجمعة العامة للمجلس الأعلى للشباب، حيث من المقرر أن يكون لكل ولاية ممثلون عنها في هذه الجمعية، التي تنعقد مرتين في السنة.

