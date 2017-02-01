مطالب جديدة للاتحاد الوطني في المعهد العالي





طالب الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا إدارة المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية، تسجيل كافة الطلاب الناجحين في المسابقة الداخلية للمعهد، و فتح التسجيل في الماستر للعام الجامعي الجاري، وتوفير اللوجستيات الضرورية لإجراء الدروس في قاعات الدرس.





وشدد الاتحاد خلال وقفة احتجاجية نظمها اليوم الأربعاء، داخل مباني المعهد العالي، بضرورة صرف المساعدة الاجتماعية المتأخرة منذ العام الماضي، وتسجيل الملفات العالقة لدى الإدارة منذ بداية العام الجامعي، وحل مشكل إعادة التسجيل لطلاب السنتين الأولى والثانية.





ودعا الاتحاد الطلابي الإدارة إلى تحمل مسؤوليتها تجاه الطلاب، والسعي إلى حل مشاكلهم بدل محاولات تأزيم الوضع داخل المؤسسة حسب تعبيره.





وكان طلاب المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية، دخلوا في سلسلة من الاحتجاجات بهدف إجبار الإدارة على تلبية مطالبهم التي يصفونها بالمشروعة.

