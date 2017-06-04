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الاحد 4 يونيو - 17:58
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | نادي موريتاني ينفي تورطه في أي "تجاوز للقانون" https://t.co/vgjvs5kUW5نادي-موريتاني-ينفي-تورطه-في-أي-… https://t.co/RGSI2XW93i
الاحد 4 يونيو - 17:28
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مطالب في موريتانيا بإصدار قانون يناهض التدخين‎


نواكشوط - صحراء ميديا
الاحد 4 يونيو 2017 - 15:48



مطالب في موريتانيا بإصدار قانون يناهض التدخين‎
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طالبت عدة منظمات وهيئات من المجتمع المدني في موريتانيا، اليوم الأحد، بإصدار قانون لمكافحة التدخين نظرا لأضراره البالغة على الصحة والبيئة وانتشاره في أوساط الموريتانيين.
 
وأصدرت هذه المنظمات التي تضم رابطة العلماء وشخصيات مستقلة، إضافة مجموع البرلمانيون الذين لا يدخنون، إعلانا دعا إلى مصادقة موريتانيا على اتفاقية الإطار لمكافحة التدخين سنة 2005.
 
وشددوا على ضرورة تطبيق الحكومة مشروع قانون التدخين الذي صادق عليه مجلس الوزراء 2012 والذي تم سحبه من البرلمان قبل مناقشته، مطالبين بإعادة القانون إلى البرلمان والمصادقة عليه في أسرع وقت.
 
وقالوا في الإعلان إن إصدار قانون مكافحة التدخين "مطلب صحي وذلك لما يشكل التدخين من مخاطر وأضرار جسيمة على الفرد والمجتمع والوسط البيئي".
 
وتستورد موريتانيا سنويا حوالي 175 مليون سيجار سنويا، وهو ما يتسبب في خسارة الخزينة 5.4 مليار أوقية، ما يرجعه مراقبون إلى عدم دفع الضرائب المترتبة على حاويات السجائر.
 
وبحسب المنظمة الصحة العالمية فإن ستة ملايين شخص يموتون سنويا نتيجة تعاطي التبغ، وترشح المنظمة زيادة العدد إلى أكثر من 8 ملايين سنويا بحلول عام 2030.
 


الكلمات المفتاحية : تدخين, صحة, قانون
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