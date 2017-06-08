مطالب لصحافة موريتانيا بعدم شراء "القراء الوهميين"

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مطالب لصحافة موريتانيا بعدم شراء "القراء الوهميين"


نواكشوط - صحراء ميديا
الخميس 8 يونيو 2017 - 03:17



مطالب لصحافة موريتانيا بعدم شراء "القراء الوهميين"
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دعت عدة مؤسسات إعلامية تنشط في مجال الإعلام الإلكتروني، إلى التوقف عن شراء القراء الوهميين من أجل التقدم في سلم ترتيب "أليكسا"، على حساب المادة الصحفية الجيدة.
 
وتأتي هذه الدعوة بعد أن أقبلت المواقع الإخبارية الإلكترونية في موريتانيا خلال الأشهر الأخيرة على شراء "قراء وهميين" للاحتيال على تنصيف "أليكسا" التابع لشركة "أمازون" العالمية، وذلك للظهور في مقدمة المواقع الأكثر تصفحاً وتصدر واجهة موقع "موريتانيا الآن" المحلي.
 
ووقع على البيان كل من: وكالة الأخبار المستقلة؛ مؤسسة صحراء ميديا؛ وكالة أخبار نواكشوط؛ مورينيوز؛ الحرية؛ زهرة شنقيط؛ اكريدم؛ ميادين.
 
وقالت هذه المؤسسات الإعلامية في بيان مشترك إن على أصحاب المواقع الإلكتروني "تدارك الأمر والتراجع عن الخطوة التي تسيء لسمعة الإعلام، وتزيد من تلويث صورته بعد أن ألحق بها الدخلاء ما ألحقوه بها".
 
ودعا البيان الهيئات الصحفية إلى العمل على "تدارك الوضع قبل فوات الأوان"، وذلك من خلال اتخاذ "الإجراءات الضرورية لحماية سمعة المهنة ومصداقيتها في هذه البلاد"، وفق نص البيان.
 
وشدد البيان على أهمية أن يتداعى "كل الغيورين على الإعلام الموريتاني، والساعين لنصاعة صورته والمقتنعين بهذه الفكرة لتشاور واسع لدراسة سبل التعاطي مع هذه القضية، ورفع التحدي الذي يواجه الإعلام الموريتاني".
 


الكلمات المفتاحية : إعلام, صحافة
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