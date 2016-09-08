مطالب نقابية باكتتاب كافة عمال الصحة غير المكتتبين

طالبت النقابة الوطنية للصحة في موريتانيا المنضوية تحت الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية وزارة الصحة بالاكتتاب الفوري لجميع الأطباء وأطباء الأسنان والممرضين والقابلات غير المكتتبين حتى الآن٠

وأكدت النقابة الوطنية للصحة في بيان وزعته اليوم الخميس أن القرار الذي اتخذته وزارة الصحة والقاضي بالتعاقد مع مجموعة كبيرة من الممرضين والقابلات، يؤكد حاجة القطاع الماسة للكادر البشري٠

واستغربت النقابة "إعلان الوزارة عن حملة تعاقد جزئي ومؤقت، وتجاهلها لجميع المطالبات السابقة للنقابات بضرورة سد النقص عبر الاكتتاب، بحيث يتمتع المعنيون - كسائر زملائهم - بحقوقهم كاملة غير منقوصة ويساهموا في الرفع من شأن القطاع"٠ حسب تعبير النقابة

واعتبرت أن الهدف من اللجوء للتعاقد هو تسهيل التخلي عن المتعاقدين دون منحهم أبسط حقوقهم، وحتى خلال فترة العمل، معبرة هن رفضها القاطع للخطوة التي تنوي الوزارة القيام بها، لما فيها من تمييع للقطاع وإضرار بمصلحة العمال. وفق نص البيان٠

وخلصت إلى القول إنها " تنبه جميع المعنيين إلى خطورة هذه الخطوة على مستقبلهم المهني، حيث أنه مثلا لا يمكنهم الترقي في السلم الوظيفي، إذ فترة العمل كعقدوي لا تمنح أية أقدمية لدى الوظيفة العمومية، وهو شرط دائم عند كل اكتتاب داخلي".