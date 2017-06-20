معارضة موريتانيا تتهم النظام باستهداف القضاة  





طالب المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، أكبر تجمع لمعارضة موريتانيا اليوم الثلاثاء باحترام القضاة ، امتثالا للدستور وقوانين البلد، معلنا دعمه لاستقلال القضاء.



وندد المنتدى فى بيان له بممارسات النظام اتجاه القضاء بشكل عام والقضاة بشكل خاص ، مؤكدا تضامنه مع القضاة، بوصفهم الملاذ الأخير لإنصاف المظلوم وتحقيق العدل بين الناس في هذا البلد، وفق البيان.



ودعا المنتدى الخيرين من أبناء موريتانيا إلى الوقوف صفا واحدا ضد ممارسات النظام، الذي يسير بالبلد نحو المجهول ، على حد تعبيرهم.



وقال البيان إن النظام يكشف مرة أخرى عن حقيقته "التسلطية وبعده الأحادي"، من خلال استهدافه للقضاة، الذين كشف ناديهم في بيانه الأخير عن حجم الاستهداف والامتهان الذين أصبحا سلوكا يوميا لهذا النظام، وفق تعبيرهم .



واتهم البيان النظام بالاصرارعلى أن يجعل من القضاء جهة تابعة لأعوان القوى العمومية، بلا حرمة وليست لها خصوصية تميزها عن غيرها، وفق تعبيره.



من جهة أخرى طالب نادي القضاة الموريتانيين، الرئيس محمد ولد عبد العزيز بإنصاف القضاة وإعادة الاعتبار للسلطة القضائية في البلاد، متهمين وزير العدل بأنه يعاملهم بشكل "غير لائق".



وقال القضاة في بيان صحفي إن معاملة وزير العدل "غير لائقة" و"بعيدة عن الإنصاف ودون الاكتراث بوجهة نظرهم أو حتى بردة فعلهم"، مؤكدا أن مكانة القضاء في أي بلد هي المؤشر على مدى تمسكه بدولة القانون.



وأضاف نادي القضاة في بيانهم شديد اللهجة أن وزير العدل اتخذ مجموعة من القرارات أهان فيها القضاة كان آخرها إصدار مذكرة عمل تتضمن إعفاء وكيل الجمهورية بنواكشوط الغربية لعدم تجاوبه مع أوامر صادرة من بعض وكلاء أمن الطرق.



