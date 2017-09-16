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معارضة موريتانيا تتهم النظام بتجاهل الأوضاع "الكارثية" فى الريف


نواكشوط-صحراء ميديا
السبت 16 سبتمبر 2017 - 07:46



معارضة موريتانيا تتهم النظام بتجاهل الأوضاع "الكارثية" فى الريف
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قال المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة اليوم السبت إن الريف الموريتاني يعيش كارثة حقيقية بسبب تأخر الأمطار، متهما النظام بتجاهل الأوضاع التى تهدد المزارعين والمنمين فى أغلب ولايات موريتانيا.

وأعلن المنتدى فى بيان له تضامنه الكامل مع فئات الشعب التي يتهدد نقص الأمطار مواشيها ومزارعها في إهمال تام من طرف النظام، مطالبا المواطنين بالتعبئة والنضال من " أجل أن ينعم الشعب بالحكم الذى يستحقه" ، حسب البيان.

وأوضح البيان أن الريف  يعيش أصلا حالة هشة يطبعها الإهمال والتهميش، بالإضافة إلى وجود "تهديد في ثروته و مصادر عيشه في غفلة وإهمال تامين من النظام الذي لا هم لرأسه في هذه السنة الكارثية سوى تبذير عشرات المليارات في استفتاء غير شرعي حول تعديلات لا تسمن ولا تغني من جوع، وفي أسفار متواصلة أقرب ما تكون للسياحة العائلية"،وفق البيان.

واتهم المنتدى النظان بتلفيق الاتهامات الواهية ضد كل المواطنين وضد كل القوى الوطنية التي تقف في وجه استمراره في اختطاف البلد نحو المجهول، حسب ماورد فى البيان.

وقال البيان إن الريف اليوم يرفع صرخة استغاثة في وجه الكارثة التي تتهدده. "لكن يبدو أن الشعب في واد والنظام في واد. الشعب يشقى ويعيش مأساة حقيقية، ورأس النظام وحاشيته ينعمون، دون أن نسمع لديهم أي إحساس أو أي اهتمام بهذه الكارثة "


الكلمات المفتاحية : الأمطار, الخريف, الريف, موريتانيا
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