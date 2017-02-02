معارضة موريتانيا تحتفي بإطلاق سراح "الشيخ باي"





عبر المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة المعارض، اليوم الخميس، عن ارتياحه لإ طلاق سراح الناشط في صفوف "حركة 25 فبراير" الشيخ باي ولد الشيخ محمدو، معلنا تضامنه مع "المناضل ضد الظلم ومن أجل الدفاع عن الحريات وحقوق المواطنين".





وقال المنتدى في بيان وزعه إنه على استعداد تام لدعم "النضال الشريف" الذي يخوضه الشباب من أجل تلبية طموحات الشعب الموريتاني في التقدم والانعتاق والعيش الكريم، وفق البيان.





وأفرجت السلطات الموريتانية صباح اليوم الخميس، بمدينة ألاك حنوب غربي موريتانيا، عن الناشط في حركة 25 فبراير الشيخ باي ولد الشيخ محمد.







وأطلق سراح الشيخ باي تنفيذا لقرار محكمة الاستئناف الصادر الثلاثاء الماضي بالإفراج عنه بعد أن الحكم عليه بالسجن سنة منها سبعة أشهر نافذة أمضاها في السجن.







وكان الشيخ باي قد اعتقل يونيو 2016 عندما رمى حذاءه تجاه وزير الثقافة والصناعة التقليدية النطاق الرسمي باسم الحكومة محمد الأمين ولد الشيخ أثناء مؤتمر صحفي للحكومة





