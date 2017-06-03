معارضة موريتانيا تدرس موقفها من تعديل الدستور



طلب المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، أكبر ائتلاف معارض في موريتانيا، من جميع الأحزاب والنقابات وهيئات المجتمع المدني المنضوية تحت لوائه بتقديم مقترحاتها بخصوص الوقوف في وجه التعديلات الدستوري التي سيعرضها النظام على استفتاء شعبي يوم 15 يوليو المقبل.



وبحسب ما أعلن عنه فإنه من المنتظر أن تعقد اللجنة التنفيذية للمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة اجتماعاً بعد التوصل بمواقف جميع تشكيلاته.



حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)، الذي يتولى الرئاسة الدورية للمنتدى، عقد اليوم السبت اجتماعاً طارئا على مستوى مكتبه السياسي لدراسة الموقف الذي سيقدمه للمنتدى بخصوص التعديلات الدستورية.



وكان المنتدى قد أعلن الشهر الماضي عن خطة لإفشال هذه التعديلات الدستورية، تقوم على بعد سياسي وآخر شعبي وإعلامي.

