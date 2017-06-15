معارضة موريتانيا تشيد بلجنة كشف الصفقات





ثمن المنتدي الوطني للديمقراطية والوحدة أكبر تجمع حزبي ونقابي معارض في موريتانيا مصادقة مجلس الشيوخ، الغرفة العليا في البرلمان الموريتاني، على لجنة للتحقيق في مجال الصفقات العمومية.



ودعا المنتدي في بيان له اليوم الخميس البرلمانيين "لتحمل مسؤولياتهم الرقابية" للكشف عن ما قال إنه "الفساد الذي يمارسه النظام والذي تجاوز كل الحدود".



وأعرب المنتدى عن تمنايته بالنجاح لهذه اللجنة في "فضح ممارسات النظام" لاطلاع الرأي العام على حجم الخروقات، محذرا من أن تكون مثل لجان التحقيق الحكومية الكثيرة التي تشكل تحت الضغط الشعبي، ولكنها تشكل لتموت أو لتودع نتائجها طي النسيان والكتمان" حسب البيان.



المنتدي أشاد كذلك بما وصفها بـ"الخطوات الجريئة التي قام بها الشيوخ في معركتهم ضد النظام الحالي، كموقفهم من الاستفتاء، والطعن لدى المجلس الدستوري، ومراسلة برلمانات العالم، وسعيهم للحفاظ على المكتسبات الديمقراطية وصيانة مكانة المؤسسات واحترام الدستور".



وكان مجلس الشيوخ قد صوت مطلع الشهر الجاري على مقترح تشكيل لجنة للتحقيق فى صفقات التراضى، خلال السنوات الخمس الأخيرة تقدم به السيناتور محمد ولد غدة.