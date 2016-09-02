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معارضة موريتانيا تطالب بإجراءات سريعة لإنقاذ الجالية بالغابون


نواكشوط - صحراء ميديا
الجمعة 2 سبتمبر 2016 - 18:07



معارضة موريتانيا تطالب بإجراءات سريعة لإنقاذ الجالية بالغابون
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دعت مؤسسة المعارضة فى موريتانيا اليوم الجمعة الحكومة الموريتانية إلى تحمل مسؤولياتها في اتخاذ الإجراءات اللازمة و السريعة  لحماية أرواح و ممتلكات أفراد الجالية الموريتانية فى الغابون.

وأكدت المؤسسة  فى بيان وزعته اليوم تضامنها الكامل مع الجالية  الموريتانية أمام الوضعية الخطيرة التي تواجهها فى  الغابون.

ونبه البيان إلى أن الجالية تعرضت لنهب ممتلكتها بشكل كامل، و تواجه خطرا أمنيا يهدد الأرواح بعد اندلاع أحداث الشغب إثر إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية الغابونية.

فى غضون ذلك أكد المتحدث باسم الجالية الموريتانية في الغابون لمرابط ولد محمد، في تصريح لـ"صحراء ميديا" اليوم الجمعة، أن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز،  طمأنه فى اتصال هاتفي حول أوضاع الجالية في ظل تدهور الوضع الأمني في الغابون.
 


الكلمات المفتاحية : الأمن, الجالية, الحكومة, الغابون, المعارضة, موريتانيا


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