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معارضة موريتانيا تطالب حميد شباط بالإعتذار عن تصريحاته


صحراء ميديا - نواكشوط
الاحد 25 ديسمبر 2016 - 19:12



معارضة موريتانيا تطالب حميد شباط بالإعتذار عن تصريحاته
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دان المنتدى الوطني لديمقراطية والوحدة  أمس الأحد تصريحات رئيس حزب الإستقلال المغربي حميد شباط بخصوص موريتانيا ، مؤكدا أنه نبش فيها عن أطروحات خاصة بحزبه عفى عليها الزمن وحل محلها التفاهم والتعاون والاحترام المتبادل بين البلدين الشقيقين.


وعبر أكبر تجمع لأحزاب موريتانيا عن استهجانه لهذه التصريحات التي تسيء إلى العلاقات التاريخية المتعددة الأبعاد التي تربط الشعبين الموريتاني والمغربي، داعيا الى أن تكون العلاقات بين البلدين فوق التجاذبات الظرفية وبمنأى عن الحسابات الضيقة، وفق بيان للمنتدى.


من جهته قال حزب تكتل القوى الديمقراطية إن هذه التصريحات تأتي في ظل توتر بالغ الحساسية، تعيش فيه موريتانيا عزلة سياسية في المنطقة كلها، بسبب سياستها التي أفقدتها  مصداقيتها واحترامها لدى الدول المجاورة والقوى الشقيقة والصديقة، وفق بيان للحزب.

 

وعبر الحزب عن إدانته  بشدة لتصريحات زعيم حزب الاستقلال التي عفى عليها الزمن ، داعيا الرأي العام الوطني إلى الوقوف أمام ما يهدده من مخاطر جمة، ناجمة عن مغامرات النظام وسياساته الفاقدة للحنكة والحكمة المطلوبين، حسب تعبير الحزب.

 

وطالب الحزب المعارض بسياسة خارجية مستقلة ومعتدلة، بعيدة عن "الارتجال والأهواء"، تراعي مصالح موريتانيا وطموحها في أن تكون حلقة تواصل بين الأشقاء وقاطرة بناء للمغرب العربي، لا أن تكون ساحة تناحر واقتتال بين الأشقاء ، حسب بيان الحزب. 


من جهته قال  حزب التجمع الوطني للإصلاح و التنمية "تواصل" إنه منذ بعض الوقت تبدو علاقات موريتانيا مع المملكة المغربية متوترة و لا يظهر بعض الأطراف حرصا على علاج ذلك بل هناك من يريد صب الزيت على النار و من هؤلاء رئيس حزب الاستقلال المغربي حميد شباط الذي أدلى بتصريح مدان كل الإدانة ، مستهجن كل الاستهجان ، وفق بيان للحزب.


وأكد الحزب أن المساس بالثوابت و المنطلقات و من أهمها  الوطن و استقلاله و حرمته خط أحمر و لا تهاون و لا مساومة و لا دبلوماسية فيه مع أحد ، مطالبا الدولة المغربية و قواها الحية بالبراءة من موقف شباط  و الرد عليه في أقرب وقت ممكن.



الكلمات المفتاحية : المغرب, المنتدى, شباط


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