الحزب الحاكم: نحضر لإرسال بعثات التعبئة

معلومات عن سيارة منفذي هجوم "بي أم سي إي"

عملية سطو مسلح على بنك في نواكشوط

مجلس الشباب يختار أعضاء جمعيته العامة

غامبيا: معسكر الرئيس بارو يكتسح البرلمان

فلاش إخباري: تداعيات قصف ترامب لسوريا

مقتل 6 أشخاص في قصف أمريكي لسورية

نواكشوط: مصرع شخص بعد طعنه بساطور‎

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

المقاصد الدستورية

محمد سيدي عبد الرحمن ابراهيم
المقاصد الدستورية
تمخض يوم 17 مارس 2017 عن رفض مجلس الشيوخ، بأغلبية كبيرة، لمبادرة رئيس الجمهورية الرامية إلى إقرار

ماذا بعد إسقاط التعديلات

أحمد محمد الحافظ
ماذا بعد إسقاط التعديلات
هناك أحداث تترك بصمتها في تاريخ الديمقراطيات الوليدة نظرا لكونها تأتى نشازا واستثناء في محيطها ليس

مجلس الشيوخ في قلب المخاطر

أـ اليزيد ولد يزيد
مجلس الشيوخ في قلب المخاطر
لقد فعلها مجلس الشيوخ ورفض مشروع قانون يسمح بتعديل الدستور؛ يرى الكثير من المراقبين أن ما حدث قد

حَدِيثُ "المُسِيئِ مُهَاتَفَتَهُ"

المختار ولد داهي، سفير سابق
حَدِيثُ "المُسِيئِ مُهَاتَفَتَهُ"
كثرت الهواتف النقالة في بلادنا تكاثر الفطريات خلال العشريتين الأخيرتين  حتي تواتر أن إحصائيات

رئيس المنتدى السابق يصدر وثيقة عن الحوار

الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني، كتلة العقد الاجتماعي
رئيس المنتدى السابق يصدر وثيقة عن الحوار
وثيقة كتلة "العقد الاجتماعي" يجب أن يفهم الجميع، من أجل الجميع، ولمصلحة الجميع، أن وضعية
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | الحزب الحاكم: نحضر لإرسال بعثات التعبئة https://t.co/vgjvs5kUW5الحزب-الحاكم-نحضر-لإرسال-بعثات-التعبئة… https://t.co/0aqx8IS7YR
الجمعة 7 أبريل - 18:12
Sahara Media Agency : معلومات حصرية عن سيارة منفذي هجوم "بي أم سي إي" https://t.co/Ja48vGJ368
الجمعة 7 أبريل - 15:54
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

معلومات عن سيارة منفذي هجوم "بي أم سي إي"


نواكشوط - صحراء ميديا
الجمعة 7 أبريل 2017 - 14:30



معلومات عن سيارة منفذي هجوم "بي أم سي إي"
مواضيع ذات صلة

أفادت مصادر خاصة لـ"صحراء ميديا" أن منفذي عملية السطو اليوم الجمعة على وكالة تابعة للبنك الموريتاني للتجارة الدولية "بي أم سي إي"، كانوا يستقلون سيارة مسروقة.
 
وقالت هذه المصادر إن السيارة كانت من نوعية "كورولا 2012" تم إبلاغ الشرطة بسرقتها قبل ليلتين، من طرف عصابة تتألف من ثلاثة أشخاص.
 
وأضافت نفس المصادر أن صاحب السيارة كان متوقفاً على "طريق نواذيبو" ليل الأربعاء/الخميس عندما هاجمه ثلاثة أشخاص وأوثقوه بالحبال، وأخذوا 30 ألف أوقية كانت بحوزته، قبل أن يفروا بسيارته.
 
وأكدت نفس المصادر أن هذه السيارة هي التي تم استخدامها في عملية السطو على الوكالة البنكية.
 


الكلمات المفتاحية : بنك, سرقة, سطو, هجوم
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة