معلومات عن سيارة منفذي هجوم "بي أم سي إي"



أفادت مصادر خاصة لـ"صحراء ميديا" أن منفذي عملية السطو اليوم الجمعة على وكالة تابعة للبنك الموريتاني للتجارة الدولية "بي أم سي إي"، كانوا يستقلون سيارة مسروقة.



وقالت هذه المصادر إن السيارة كانت من نوعية "كورولا 2012" تم إبلاغ الشرطة بسرقتها قبل ليلتين، من طرف عصابة تتألف من ثلاثة أشخاص.



وأضافت نفس المصادر أن صاحب السيارة كان متوقفاً على "طريق نواذيبو" ليل الأربعاء/الخميس عندما هاجمه ثلاثة أشخاص وأوثقوه بالحبال، وأخذوا 30 ألف أوقية كانت بحوزته، قبل أن يفروا بسيارته.



وأكدت نفس المصادر أن هذه السيارة هي التي تم استخدامها في عملية السطو على الوكالة البنكية.

