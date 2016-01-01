معهد ثقافي عربي-أفريقي يكرم الرئيس السوداني





كرم رئيس المعهد الثقافي العربي الافريقي محمد سالم ولد الصوفي الرئيس السوداني عمر حسن البشير أثناء أعمال القمة العربية الافريقية التي انعقدت في مالابو ، عاصمة غينيا الإستوائية الأربعاء الماضي .





وتم تكريم المعهد للرئيس السوداني لدوره في ترسيخ السلام بالسودان، وقيادته لعملية الحوار والوفاق الوطني، ودوره في تعزيز آفاق التعاون العربي الأفريقي ،وقيادته للعديد من المبادرات التي تصب في مصلحة شعوب المنطقتين ،حسب القائمين على المركز.





و أنشئ المعهد الثقافي العربي الافريقي سنة 2002 من طرف الإتحاد الأفريقى وجامعة الدول العربية ليحقق عدداً من الأهداف ذات البعد الإستراتيجي في إطار رؤية بعيدة المدى تهدف إلى تعميق العلاقات العربية الإفريقية وتصحيح الصور النمطية السلبية المتبادلة.

