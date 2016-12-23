مفاوضات نيجيرية للإفراج عن المزيد من فتيات "شيبوك"

قال المتحدث باسم الرئاسة النيجيرية جابرا شيهو أمس الخميس إن السلطات تجري مفاوضات بهدف الإفراج عن بعض الفتيات البالغ عددهم أكثر من 200 فتاة خطفتهن جماعة بوكو حرام عام 2014 في بلدة "شيبوك" بشمال شرق نيجيريا.



وجاءت التصريحات المنشورة على تويتر ردا على تقارير نشرتها وسائل إعلام نيجيرية ذكرت أن الجماعة الإسلامية المتشددة أفرجت عن بعض الفتيات وهي تقارير وصفها المتحدث بأنها خاطئة.



وقال المتحدث باسم الرئيس محمد بخاري "المفاوضات مستمرة وجهاز الخدمة العامة يغمره التفاؤل بنجاحها."



وأضاف "بالنسبة لأصدقائي الذين ينشرون خبر الإفراج عن المزيد من فتيات شيبوك.. لم نصل إلى هذه المرحلة بعد."



وكانت الجماعة قد خطفت حوالي 270 فتاة من مدرستهن في تشيبوك بولاية بورنو في أبريل نيسان 2014. وتشن الجماعة حركة تمرد في الولاية منذ سبع سنوات بهدف إقامة دولة إسلامية في حملة قتل فيها أكثر من 15 ألف شخص وتسببت في نزوح أكثر من مليونين.