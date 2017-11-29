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مفوضية الأمن الغذائي توزع كميات من الأرز بمقاطعة "تيشيت"


صحراء ميديا - نواكشوط
الخميس 30 نونبر 2017 - 18:04



مفوضية الأمن الغذائي توزع كميات من الأرز بمقاطعة "تيشيت"

 

وزعت مفوضية الأمن الغذائي اليوم الخميس كميات من الأرز على عدد من المواطنين في مقاطعة تيشيت بولاية تكانت وسط موريتانيا.


وقال المندوب الجهوي لمفوضية الأمن الغذائي على مستوى ولاية تكانت الطالب محمد ولد المختار إن العملية تهدف إلى توزيع 30 طنا من الأرز على 600 أسرة في تيشيت ولخشب، "بالإضافة إلى توفير عشرين طنا في إطار عملية الغذاء مقابل العمل فضلا عن توفير ماكنتي طحين في تيشيت واغريجيت ودعم حوانيت أمل".


وأضاف المندوب الجهوي أن توزيع كميات الأرز يأتي تجسيدا للتوجيهات الرئيس محمد ولد عبد العزيز، "الهادفة إلى مؤازرة المواطنين الأكثر احتياجا" بحسب تعبيره.


وأشرفت على توزيع كميات الأرز في مقاطعة تيشيت مفوضة الأمن الغذائي نجوى بنت الكتاب، وبحضور وزير الثقافة والصناعة التقليدية، الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد الامين ولد الشيخ، ووالي تكانت جالو امادو صمبا.



الكلمات المفتاحية : أرز, امن غذائي, تشيت
 
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