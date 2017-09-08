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مفوضية الأمن الغذائي توزع مساعدات على متضرري العواصف


نواكشوط - صحراء ميديا
الجمعة 8 سبتمبر 2017 - 18:39



مفوضية الأمن الغذائي توزع مساعدات على متضرري العواصف
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بدأت  مفوضية الأمن الغذائي  اليوم الجمعة توزيع بعض  المساعدات  على  المتضررين من العواصف المطرية التي عرفتها بعض القرى التابعة لمقاطعة 

بوغى بولاية لبراكنة ومدينة كيفة بولاية العصابة.


وتشمل المساعدات  مواد غذائية متنوعة،إضافة إلى أغطية وافرشة وخياما، لفائدة 1000 أسرة تضررت منازلها كليا أو جزئيا جراء العاصفة المطرية،اضافة الى تقديم مساعدات مماثلة للمتضررين بولاية لعصابة.


وقالت مفوضة الأمن الغذائي، نجوى بنت الكتاب،  ان التدخل السريع للسلطات العمومية لمؤازرة المواطنين وتقديم العزاء والمواساة لأسر الضحايا وعلاج المصابين،  كان له الأثر الفعال فى التخفيف من معاناة سكان القرى المتضررة. كما تم الشروع فى تقييم الأضرار المادية وإحصاء الأسر المتضررة لأجل تقديم المساعدات اللازمة لهم.


وكانت عواصف قوية قد أودت  قبل أيام بحياة تسعة أشخاص وجرح 26  آخرون  في ضواحي مدينة "بوغي" التابعة لولاية لبراكنه، كما أودت العواصف في  مدينة كيفة بحياة 5 أشخاص بعد أن أدت إلى انهيار منزلهم عليهم



الكلمات المفتاحية : عاصفة, كارثة, مفوضية الأمن الغذائي
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