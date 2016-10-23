مفوض حقوق الإنسان يؤكد التزام موريتانيا بتطبيق القوانين





قال مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني الشيخ التراد ولد عبد المالك إن موريتانيا صادقت على الآليات القانونية الأفريقية الأساسية المرتبطة بحقوق الإنسان، مؤكدا التزامها بالآليات القانونية المتعلقة بحقوق الإنسان للإتحاد الأفريقي.





وذكر المفوض في تصريح له أمس السبت في اجتماع اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب المنعقد في العاصمة الغامبية بانجول أن المادة80 من الدستور الموريتانى ، تعطى الصدارة للمعايير الدولية المصادق عليها حالة نشرها .





وأشار إلى أن التحفظات المتعلقة بالآليات المصادق عليها من طرف البلد تتعلق بتحفظات خاصة تهتم بترتيبات منافية للدستور ، مؤكدا حرص الحكومة الموريتانية على العمل لتنفيذ الآليات التى تم اعتمادها في الدورة .





ويتزامن انعقاد الدورة 59 للجنة الأفريقية لحقوق الأنسان والشعوب مع تخليد الذكرى الثلاثين لتطبيق الميثاق الأفريقي لحقوق الأنسان والشعوب فى 21 أكتوبر 1986.

