مقاييس: أمطار متفرقة في سبع ولايات موريتانية





سجلت في عدة ولايات موريتانية تساقطات مطرية متفاوتة الكمية، وفق ما أعلن عنه شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية واللامركزية.



وقد جاءت هذه المقاييس على النحو التالي:



الحوض الغربي:

قالب الخير .......................15 مم

اطويل ..............................5 مم

الفلانية ................................9 مم



لعصابه

دغفك..............................6 مم

القايرة.............................8 مم

الغبرة.............................6 مم

اكفافه ............................16 مم

كرو...............................6 مم

هامد.................................7 مم

كامور..............................7 مم

كنكوصه............................18 مم

الكندره............................30 مم

لعويسي ..........................9 مم

الميساح............................6 مم

تناها .................................32مم

غفيرة .......................27 مم

الطلحايه...........................20 مم

دفيعيه..................................11 مم

لكنيبيه ..................................20

سفا انجاي .........................6 مم

تبلله................................38 مم

غنغله .................................11

اويد اجريد ...........................23 مم



غورغول

ارغاوا...............................15 مم

آوشكش ...............................3 مم

بيلكه ...................................30مم

بتك اهل اليماني .......................20 مم

بودام ...................................40 مم

بوكدره................................8 مم

الخلوة .................................25 مم

كيهيدي .............................21 مم

لقنيبه ...................................15 مم

لكصيبه1...............................8 مم

مقامه .................................15 مم

امبود.............................................. 17مم

مونكل............................................ 03مم

مفناح الخير................................. 18مم

انجاجبني الشرفة ........................22مم

طلحاية....................................... 13مم

تيكبرا....................................... 9مم

تلل......................................... 24مم

تميات......................................... 11مم

وج بوصايه............................ 20مم

اكويدة..................................... 15مم

فم لكليته.............................. 15مم

صاني.................................. 53مم

سيال ولدمورو ................25مم

راجال.............................. 16مم

نير والو............................ 9مم.

دجيول........................... 22.مم

دار السلام..................... 35مم

اورو امادو تيرنو.............. 5مم

اوشكش......................... 10مم

اودي لمكيل.................... 10مم

يسلاين......................... 35مم

دمبا فو .........................20 مم

امبوت القديم............... 15مم

اندول........................ 25مم

لمبيرات..................... 9مم

اهل ديدي....................... 10مم

ازريكات اهل حسن...... 15مم

الباشات....................... 10مم

كوب اهل جعفر........ 18مم

اهل النانه....................... 26مم

متولي................................ 25مم



ولاية لبراكنة

الاك............................ 9مم

العزلات..................... 4مم

ازراك عين............... 8مم

باكودين........................ 5مم

بوكي..................... 4،5مم

بواحديدة.................. 5مم

بوافكيرين............... 10مم

بوازربية..................... 4مم

جونابة.................... 15مم

علب اجمل ....................9 مم

ليردي ...................... 13 مم

مقطع لحجار ........................7 مم

امبان ................................8 مم

سورمال.............................3 مم

طنطان ............................8 مم

تيديمه .............................9 مم

اكفافه ............................16 مم

وابندى ........................2 مم

فوندى.................................7 مم

وينديغ..............................13 مم

بوسيلف ...........................20 مم

تنزاها اولاد نغماش ..............5 مم

تادريسا ..........................8 مم

الفلوجه............................6 مم

ارويندي ..........................8 مم

النعيم ......................20 مم

لحريثه ..........................8 مم

امبديه ..........................12 مم

داوليل ..............................10مم

بلاوا .........................11... مم



اترارزة

اجوير...............................6 مم

جاولينغ...............................10 مم

كرمسين ...........................2 مم

اللكات ...............................12 مم

لكصيبه 2 ...............................5 مم

المبروك .............................5 مم

المذرذره...........................3 مم

النعيم .............................9 مم

انجاغو ..............................3 مم

واد الناقه ...........................6 مم

اركيز .............................8 مم

روصو.............................1 مم

التوفيق ............................5 مم

افجارن .................................15 مم

اندومري ...................... ...10 مم



ولاية آدرار

اطار ..................................3 مم

را س الطرف........................6 مم



تكانت

اشرم .................................6 مم

لحويطات.............................5ر6 مم

المجريه ...............................5ر6 مم

انبيكه.....................................5 مم

النيملان...................................12

الرشيد....................................20 مم

تجكجه....................................6ر6 مم

