مقاييس: أمطار متفرقة في سبع ولايات موريتانية

سجلت في عدة ولايات موريتانية تساقطات مطرية متفاوتة الكمية، وفق ما أعلن عنه شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية واللامركزية.
وقد جاءت هذه المقاييس على النحو التالي:
الحوض الغربي:
قالب الخير .......................15 مم
اطويل ..............................5 مم
الفلانية ................................9 مم
لعصابه
دغفك..............................6 مم
القايرة.............................8 مم
الغبرة.............................6 مم
اكفافه ............................16 مم
كرو...............................6 مم
هامد.................................7 مم
كامور..............................7 مم
كنكوصه............................18 مم
الكندره............................30 مم
لعويسي ..........................9 مم
الميساح............................6 مم
تناها .................................32مم
غفيرة .......................27 مم
الطلحايه...........................20 مم
دفيعيه..................................11 مم
لكنيبيه ..................................20
سفا انجاي .........................6 مم
تبلله................................38 مم
غنغله .................................11
اويد اجريد ...........................23 مم
غورغول
ارغاوا...............................15 مم
آوشكش ...............................3 مم
بيلكه ...................................30مم
بتك اهل اليماني .......................20 مم
بودام ...................................40 مم
بوكدره................................8 مم
الخلوة .................................25 مم
كيهيدي .............................21 مم
لقنيبه ...................................15 مم
لكصيبه1...............................8 مم
مقامه .................................15 مم
امبود.............................................. 17مم
مونكل............................................ 03مم
مفناح الخير................................. 18مم
انجاجبني الشرفة ........................22مم
طلحاية....................................... 13مم
تيكبرا....................................... 9مم
تلل......................................... 24مم
تميات......................................... 11مم
وج بوصايه............................ 20مم
اكويدة..................................... 15مم
فم لكليته.............................. 15مم
صاني.................................. 53مم
سيال ولدمورو ................25مم
راجال.............................. 16مم
نير والو............................ 9مم.
دجيول........................... 22.مم
دار السلام..................... 35مم
اورو امادو تيرنو.............. 5مم
اوشكش......................... 10مم
اودي لمكيل.................... 10مم
يسلاين......................... 35مم
دمبا فو .........................20 مم
امبوت القديم............... 15مم
اندول........................ 25مم
لمبيرات..................... 9مم
اهل ديدي....................... 10مم
ازريكات اهل حسن...... 15مم
الباشات....................... 10مم
كوب اهل جعفر........ 18مم
اهل النانه....................... 26مم
متولي................................ 25مم
ولاية لبراكنة
الاك............................ 9مم
العزلات..................... 4مم
ازراك عين............... 8مم
باكودين........................ 5مم
بوكي..................... 4،5مم
بواحديدة.................. 5مم
بوافكيرين............... 10مم
بوازربية..................... 4مم
جونابة.................... 15مم
علب اجمل ....................9 مم
ليردي ...................... 13 مم
مقطع لحجار ........................7 مم
امبان ................................8 مم
سورمال.............................3 مم
طنطان ............................8 مم
تيديمه .............................9 مم
اكفافه ............................16 مم
وابندى ........................2 مم
فوندى.................................7 مم
وينديغ..............................13 مم
بوسيلف ...........................20 مم
تنزاها اولاد نغماش ..............5 مم
تادريسا ..........................8 مم
الفلوجه............................6 مم
ارويندي ..........................8 مم
النعيم ......................20 مم
لحريثه ..........................8 مم
امبديه ..........................12 مم
داوليل ..............................10مم
بلاوا .........................11... مم
اترارزة
اجوير...............................6 مم
جاولينغ...............................10 مم
كرمسين ...........................2 مم
اللكات ...............................12 مم
لكصيبه 2 ...............................5 مم
المبروك .............................5 مم
المذرذره...........................3 مم
النعيم .............................9 مم
انجاغو ..............................3 مم
واد الناقه ...........................6 مم
اركيز .............................8 مم
روصو.............................1 مم
التوفيق ............................5 مم
افجارن .................................15 مم
اندومري ...................... ...10 مم
ولاية آدرار
اطار ..................................3 مم
را س الطرف........................6 مم
تكانت
اشرم .................................6 مم
لحويطات.............................5ر6 مم
المجريه ...............................5ر6 مم
انبيكه.....................................5 مم
النيملان...................................12
الرشيد....................................20 مم
تجكجه....................................6ر6 مم