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مقاييس أمطار نواكشوط.. الأعلى في السبخة


نواكشوط - صحراء ميديا
السبت 17 سبتمبر 2016 - 12:43



مقاييس أمطار نواكشوط.. الأعلى في السبخة
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شهدت مختلف ولايات العاصمة الموريتانية نواكشوط، ليل الجمعة/السبت، تساقط كميات من الأمطار بلغت 21 مم في السبخة، و10 مم في دار النعيم.
 
وحسب شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية واللامركزية، جاءت الكميات على النحو التالي:
 
نواكشوط الشمالية:
دار النعيم .................10 مم
تيارت...... ................13 مم
توجنين......................13 مم
 
نواكشوط الغربية:
لكصر........................13 مم
السبخة......................21 مم
تفرغ زينه...................18 مم
 
نواكشوط الجنوبية:
عرفات.......................14 مم
الميناء.....................20 مم
الرياض .....................12 مم
 


الكلمات المفتاحية : أمطار, مناخ, نواكشوط


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