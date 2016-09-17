مقاييس أمطار نواكشوط.. الأعلى في السبخة

شهدت مختلف ولايات العاصمة الموريتانية نواكشوط، ليل الجمعة/السبت، تساقط كميات من الأمطار بلغت 21 مم في السبخة، و10 مم في دار النعيم.
وحسب شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية واللامركزية، جاءت الكميات على النحو التالي:
نواكشوط الشمالية:
دار النعيم .................10 مم
تيارت...... ................13 مم
توجنين......................13 مم
نواكشوط الغربية:
لكصر........................13 مم
السبخة......................21 مم
تفرغ زينه...................18 مم
نواكشوط الجنوبية:
عرفات.......................14 مم
الميناء.....................20 مم
الرياض .....................12 مم