مقاييس أمطار نواكشوط.. الأعلى في السبخة



شهدت مختلف ولايات العاصمة الموريتانية نواكشوط، ليل الجمعة/السبت، تساقط كميات من الأمطار بلغت 21 مم في السبخة، و10 مم في دار النعيم.



وحسب شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية واللامركزية، جاءت الكميات على النحو التالي:



نواكشوط الشمالية:

دار النعيم .................10 مم

تيارت...... ................13 مم

توجنين......................13 مم



نواكشوط الغربية:

لكصر........................13 مم

السبخة......................21 مم

تفرغ زينه...................18 مم



نواكشوط الجنوبية:

عرفات.......................14 مم

الميناء.....................20 مم

الرياض .....................12 مم

