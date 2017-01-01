مقاييس الأمطار خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية





سجلت مقايين الأمطار التابعة لشبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية و اللامركزية الموريتانية، كميات من الأمطار خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، على مناطق متفرقة في ولايات الحوض الشرقي و الحوض الغربي، وكيديماغة، وتفاوتت بين 02 مم في "كمب انضو" بكيدي ماغة، و 50 مم في "اطويل" بالحوض الغربي



وجاءت الكميات المسجلة على النحو التالي:



الحوض الشرقي:



عدل بكرو........................38 مم



باسكنو........................ ..08 مم



بواصطليه..................... 22 مم



جكني.......................... ...07 مم



الحوض الغربي:



كوبني......................... ..10 مم



مد بوكو.......................... .05 مم



طل لخظر........................25 مم



اطويل......................... ...50 مم



الفلانية...................... ......34.5 مم



لحريجات....................... .......40 مم



كيديماغه:



اشليخه........................ ......27 مم



جاكلي......................... .........09 مم



غابو.......................... ........14 مم



كوراي......................... .......05 مم



كوجول......................... ........30 مم



كمو........................... ........45 مم



كمب انضو.......................... .02 مم



سابو سيري.......................... 17 مم



سلو........................... .......16 مم



بوكجاني....................... ......33 مم



المسلم........................ .......06 مم



بواط.......................... .......12 مم