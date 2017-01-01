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مقاييس الأمطار خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية


صحراء ميديا - نواكشوط
الاربعاء 12 يوليوز 2017 - 21:04



مقاييس الأمطار خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية
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سجلت مقايين الأمطار التابعة لشبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية و اللامركزية الموريتانية، كميات من الأمطار خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، على مناطق متفرقة في ولايات الحوض الشرقي و الحوض الغربي، وكيديماغة، وتفاوتت بين  02 مم في "كمب انضو" بكيدي ماغة، و 50 مم في "اطويل" بالحوض الغربي

وجاءت الكميات المسجلة على النحو التالي:

الحوض الشرقي:

عدل بكرو........................38 مم

باسكنو..........................08 مم

بواصطليه.....................22 مم

جكني.............................07 مم

الحوض الغربي:

كوبني...........................10 مم

مد بوكو...........................05 مم

طل لخظر........................25 مم

اطويل............................50 مم

الفلانية............................34.5 مم

لحريجات..............................40 مم

كيديماغه:

اشليخه..............................27 مم

جاكلي..................................09 مم

غابو..................................14 مم

كوراي................................05 مم

كوجول.................................30 مم

كمو...................................45 مم

كمب انضو...........................02 مم

سابو سيري..........................17 مم

سلو..................................16 مم

بوكجاني.............................33 مم

المسلم...............................06 مم

بواط.................................12 مم


الكلمات المفتاحية : أمطار, خريف, ولايات الداخل
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