مقاييس الأمطار خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية

سجلت مقايين الأمطار التابعة لشبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية و اللامركزية الموريتانية، كميات من الأمطار خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، على مناطق متفرقة في ولايات الحوض الشرقي و الحوض الغربي، وكيديماغة، وتفاوتت بين 02 مم في "كمب انضو" بكيدي ماغة، و 50 مم في "اطويل" بالحوض الغربي
وجاءت الكميات المسجلة على النحو التالي:
الحوض الشرقي:
عدل بكرو........................38 مم
باسكنو........................
..08 مم
بواصطليه.....................
22 مم
جكني..........................
...07 مم
الحوض الغربي:
كوبني.........................
..10 مم
مد بوكو..........................
.05 مم
طل لخظر........................25 مم
اطويل.........................
...50 مم
الفلانية......................
......34.5 مم
لحريجات.......................
.......40 مم
كيديماغه:
اشليخه........................
......27 مم
جاكلي.........................
.........09 مم
غابو..........................
........14 مم
كوراي.........................
.......05 مم
كوجول.........................
........30 مم
كمو...........................
........45 مم
كمب انضو..........................
.02 مم
سابو سيري..........................
17 مم
سلو...........................
.......16 مم
بوكجاني.......................
......33 مم
المسلم........................
.......06 مم
بواط..........................
.......12 مم
الحوض الشرقي:
عدل بكرو........................38 مم
باسكنو........................
بواصطليه.....................
جكني..........................
الحوض الغربي:
كوبني.........................
مد بوكو..........................
طل لخظر........................25 مم
اطويل.........................
الفلانية......................
لحريجات.......................
كيديماغه:
اشليخه........................
جاكلي.........................
غابو..........................
كوراي.........................
كوجول.........................
كمو...........................
كمب انضو..........................
سابو سيري..........................
سلو...........................
بوكجاني.......................
المسلم........................
بواط..........................