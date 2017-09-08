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مقاييس المطر في خمس ولايات موريتانية


صحراء ميديا - نواكشوط
الجمعة 8 سبتمبر 2017 - 11:47



مقاييس المطر في خمس ولايات موريتانية
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أعلنت شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية الموريتانية اليوم الجمعة أن مصالح الرصد الجوي سجلت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تساقط كميات من المطر  في خمس ولايات، وذلك على النحو التالي:


الحوض الشرقي:

اعوينات ازبل............... 1مم

امبيكت لحواش ..........12مم

ولاته...........................10مم

بومسعود....................20مم

ولاية لعصابه:

ابلاجميل...........................15مم

كنكوصه...........................3مم

ازويره...........................70مم

كوفافه جوكال..................13مم

ولاية لبراكنه:

ألاك...........................6مم

علب اجمل...........................7مم

اتيديمه...........................7مم

ولاية آدرار:

أوجفت...........................5مم

المعدن...........................7مم

المداح...........................12مم

ولاية تكانت:

المجرية...........................2مم

ولاية غيدي ماغه:

باديام...........................5مم

الشلخه...........................20مم

جاكيلي...........................5مم

غابو...........................6مم

غوراي...........................14مم

كمبا انضو...........................2مم

الملكه...........................5ر10مم

ولد ينجه...........................3مم

سابوسيري...........................21مم

صمبا غاندي...........................10مم

سليوه...........................27مم

بوكو جاني...........................9مم

بجول...........................15مم

بوات...........................32مم

جكنتور...........................17مم

المسلم...........................4مم

 

 

 



الكلمات المفتاحية : امطار, خريف, مقاييس
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