مقاييس المطر في خمس ولايات موريتانية

أعلنت شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية الموريتانية اليوم الجمعة أن مصالح الرصد الجوي سجلت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تساقط كميات من المطر في خمس ولايات، وذلك على النحو التالي:





الحوض الشرقي:



اعوينات ازبل............... 1مم



امبيكت لحواش ..........12مم



ولاته...........................10مم



بومسعود....................20مم



ولاية لعصابه:



ابلاجميل...........................15مم



كنكوصه...........................3مم



ازويره...........................70مم



كوفافه جوكال..................13مم



ولاية لبراكنه:



ألاك...........................6مم



علب اجمل...........................7مم



اتيديمه...........................7مم



ولاية آدرار:



أوجفت...........................5مم



المعدن...........................7مم



المداح...........................12مم



ولاية تكانت:



المجرية...........................2مم



ولاية غيدي ماغه:



باديام...........................5مم



الشلخه...........................20مم



جاكيلي...........................5مم



غابو...........................6مم



غوراي...........................14مم



كمبا انضو...........................2مم



الملكه...........................5ر10مم



ولد ينجه...........................3مم



سابوسيري...........................21مم



صمبا غاندي...........................10مم



سليوه...........................27مم



بوكو جاني...........................9مم



بجول...........................15مم



بوات...........................32مم



جكنتور...........................17مم



المسلم...........................4مم













