مقاييس المطر في خمس ولايات موريتانية

أعلنت شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية الموريتانية اليوم الجمعة أن مصالح الرصد الجوي سجلت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تساقط كميات من المطر في خمس ولايات، وذلك على النحو التالي:
الحوض الشرقي:
اعوينات ازبل............... 1مم
امبيكت لحواش ..........12مم
ولاته...........................10مم
بومسعود....................20مم
ولاية لعصابه:
ابلاجميل...........................15مم
كنكوصه...........................3مم
ازويره...........................70مم
كوفافه جوكال..................13مم
ولاية لبراكنه:
ألاك...........................6مم
علب اجمل...........................7مم
اتيديمه...........................7مم
ولاية آدرار:
أوجفت...........................5مم
المعدن...........................7مم
المداح...........................12مم
ولاية تكانت:
المجرية...........................2مم
ولاية غيدي ماغه:
باديام...........................5مم
الشلخه...........................20مم
جاكيلي...........................5مم
غابو...........................6مم
غوراي...........................14مم
كمبا انضو...........................2مم
الملكه...........................5ر10مم
ولد ينجه...........................3مم
سابوسيري...........................21مم
صمبا غاندي...........................10مم
سليوه...........................27مم
بوكو جاني...........................9مم
بجول...........................15مم
بوات...........................32مم
جكنتور...........................17مم
المسلم...........................4مم