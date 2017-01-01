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مقترح بزيادة المنتخبات في كأس أمم افريقيا


صحراء ميديا - نواكشوط
الاربعاء 19 يوليوز 2017 - 17:33



مقترح بزيادة المنتخبات في كأس أمم افريقيا
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 قدم معظم قادة الاتحاد الافريقي لكرة القدم اليوم الاربعاء في المغرب توصيات للجنة التنفيذية للاتحاد الافريقي، بزيادة عدد المنتخبات المنافسة في نهائيات كأس أمم افريقيا لكرة القدم إلى 24 فريقا بدل 16.
 

جاءت التوصيات خلال المؤتمر العام لتطوير كرة القدم الأفريقية، الذي احتضنته الرباط، و شملت التوصيات تغيير توقيت البطولة لتقام في يونيو ويوليو، على أن تستمر اقامتها كل عامين.
 

ولكي تكون التوصيات نافذة، يجب أن تصادق عليها اللجنة التنفيذية للاتحاد الافريقي لكرة القدم ، حيث من المتوقع أن يحدث ذلك غدا الخميس عندما تلتقي اللجنة في الرباط.
 

وأوصى المؤتمر كذلك بتبني معايير أكثر صرامة مع الملاعب التي تستضيف النهائيات، حيث ألزمت الدول التي ستستضيف البطولة مستقبلا بضرورة اثبات وجود بنية تحتية قوية، خاصة فيما يتعلق بحالة عشب الملاعب والفنادق وأماكن تدريب الفرق.
 

وبسبب إقامة البطولة كل عامين في شهر يناير، يتعرض اللاعبون البارزون بمسابقات الدوريات الكبرى في أوروبا، لضغط شديد بين الرغبة في تمثيل بلدانهم ومواصلة الالتزام مع الأندية التي يلعبون بها نظرا لانها تقام في منتصف الموسم في أوروبا.
 

وتأتي زيادة عدد المنتخبات بعد توسيع بطولة أوروبا التي قال خبراء أفارقة انها اثبتت نجاحها.


الكلمات المفتاحية : أمم افريقيا, كأس, منتخبات
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